Francken: 'Vlaams Belang meteen uitsluiten, is domste wat we kunnen doen'

Theo Francken (N-VA) wil het gesprek aangaan met het Vlaams Belang. 'Laat ons tegen het Vlaams Belang zeggen: hier is de bal, trap zelf eens naar doel in plaats van enkel te roepen vanuit de tribune.'

In een interview met Het Nieuwsblad geeft Theo Francken aan te willen bekijken in hoeverre het partijprogramma van Vlaams Belang overeenkomt met het programma en de ideologie van N-VA. 'Het domste wat we nu kunnen doen, is Vlaams Belang meteen uitsluiten. Ook de koning heeft die boodschap eindelijk begrepen.'