Francken: 'We hebben 32 veroordeelden laten gaan'

Vrijdag zal hij binnen de regering voorstellen om op korte termijn, tegen volgende zomer, er een nieuw centrum bij te krijgen. Bij de vrijlating was een van de criteria dat het om mensen zonder papieren zou gaan van wie de kans het kleinst was dat ze binnen de gepaste termijn zouden kunnen worden uitgewezen.

Hij kwam ook terug op de kritiek vanuit CD&V en Open Vld op de vrijlating van de criminelen. 'Ik krijg al vier jaar harde kritiek van mijn coalitiepartners. Ik moet zeggen dat ik het al gewoon ben.' Hij herhaalde ook dat mocht hijzelf burgemeester van Brussel zijn, er 'geen Maximiliaanpark' in zijn stad zou liggen. Of zijn geloofwaardigheid is aangetast door de heisa rond de transmigranten, 'is aan de kiezer om in mei volgend jaar over te oordelen', aldus nog Francken.