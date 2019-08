Francken: 'Zet Di Rupo en De Wever in een kamer en er komt iets uit de bus'

N-VA-kopstuk Theo Francken spoort de PS nog eens aan rond de tafel te gaan zitten met zijn partij. 'Door niet te willen praten los je niets op, niet in het bedrijfsleven, niet in een relatie en niet in de politiek.'

Twaalf weken nadat de Belgen nieuwe federale en regionale vertegenwoordigers gekozen hebben, zijn in Vlaanderen, Wallonië en op federaal niveau nog altijd geen nieuwe regeringen uit de startblokken geschoten. Zeker op nationaal niveau lijkt een nieuwe coalitie nog heel veraf.

De informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) brachten zaterdag bij de koning opnieuw verslag uit over hun werkzaamheden. Maar veel vooruitgang konden zij wellicht niet melden.

Verstandig man

De patstelling lijkt compleet omdat de grootste partij aan Franstalige kant, de PS, niet rond de tafel wil gaan zitten met de grootste Vlaamse partij, de N-VA. 'De PS en de N-VA samen in een federale regering? Non. Die partijen zijn onverenigbaar', stelde PS-kopstuk Laurette Onkelinx dit weekend nog in een gesprek met De Tijd.

Voormalig federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) betreurt die houding. 'De kiezer heeft de kaarten gelegd. De PS is quasi incontournable op federaal niveau. Dan moet je op zijn minst met elkaar in gesprek gaan', stelde Francken zondagmiddag in een gesprek in VTM Nieuws.

'Elio Di Rupo, een federale ex-premier, is een verstandige man. Bart De Wever is dat ook. Als je die twee partijvoorzitters met elkaar in een kamer zet en je steekt daar veel tijd en energie in, dan komt er wel iets uit de bus', maakte de N-VA-politicus zich sterk.

Vlaams niveau

Halsstarrig elk gesprek weigeren brengt volgens de ex-staatssecretaris helemaal geen aarde aan de dijk. 'Door niet te willen praten los je niets op. Dat geldt in het bedrijfsleven, in een relatie en ook in de politiek.'

Gepraat wordt er intussen wel op Vlaams niveau. De N-VA maakte afgelopen maandag bekend in te zetten op een coalitie met Open VLD en CD&V. Francken schuift voor zijn partij mee aan als onderhandelaar, onder meer voor de thema's inburgering en onderwijs.

De afgelopen dagen deden berichten de ronde als zou hij wel eens de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs kunnen worden. 'Mijn hart ligt zeker ook bij onderwijs. Dat is essentieel voor onze jongeren. En zij vormen de grondstof van Vlaanderen. Het zou niet onlogisch zijn als ik van het federale naar het Vlaamse niveau zou doorschuiven. Maar laten we afwachten hoe de puzzelstukken in elkaar vallen', klonk het op VTM.

Massamigratie

Aan uitdagingen ontbreekt het in die sector alvast niet. Uit verschillende internationale studies bleek de voorbije maanden immers dat de kwaliteit van ons onderwijs er al jaren op achteruitgaat.

Als we willen voorkomen dat ons onderwijs nog aan kwaliteit inboet, moeten we een taalbadjaar voor anderstaligen invoeren. Theo Francken N-VA-kopstuk

Onlogisch is dat volgens Francken niet. 'De voorbije decennia hebben we in Vlaanderen massamigratie gekend. In Vlaams-Brabant bijvoorbeeld zitten heel wat kinderen op scholen met anderstaligen, leeftijdsgenoten van wie Nederlands niet de thuistaal is', constateert Francken.

Die massamigratie stelt het onderwijs voor heel wat nieuwe uitdagingen. 'Als we willen voorkomen dat ons onderwijs nog aan kwaliteit inboet, moeten we een taalbadjaar voor anderstaligen invoeren.'

Voorts dringt hij aan op een bijsturing van het M-decreet, waardoor leerlingen met speciale noden weer in het gewone onderwijs geïntegreerd worden. 'Het M-decreet is een nobel streven maar de praktische uitwerking bleek moeilijker. Heel wat leerkrachten kunnen het niet aan.'

Vlaamse canon

Volgens de N-VA-politicus is het ook van het grootste belang dat jongeren op school leren over de Vlaamse geschiedenis, identiteit, cultuur en wetenschappen. Daar is volgens hem een rol weggelegd voor de Vlaamse canon, een lijst met ankerpunten uit de Vlaamse geschiedenis en cultuur die in de Vlaamse startnota staat.