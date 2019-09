Francken: 'Zonder streng migratiebeleid wordt confederalisme onvermijdelijk'

'Een federale regering met de PS is niet onmogelijk, maar niet tegen elke prijs. We zullen zien', zei N-VA-goudhaantje Theo Francken woensdag voor een select gezelschap in de Brusselse Club van Lotharingen.

Theo Francken verving deze middag Jan Jambon als gastspreker voor de Brusselse zakenclub, omdat de Vlaamse formatiegesprekken nu hard gaan. Francken is zelf ook aan het onderhandelen, zowel in de werkgroepen integratie en onderwijs voor de Vlaamse regering, als in de gesprekken met de PS over een federale formatie. Over de Vlaamse onderhandelingen liet hij weten dat het 'traag maar gestaag' vordert.

Francken wees erop dat de uitdaging is om het 'signaal van de kiezer' te vertalen in beleid, 'zonder dat er nog losse eindjes zijn', want anders dreigt de Vlaamse regering binnen de kortste keren een kibbelkabinet te worden.

Signaal van de kiezer

Dat signaal van de kiezer is volgens Francken ook heel duidelijk geweest. 'De reden van het ongenoegen is dat mensen niet begrijpen dat ze het moeten doen met een klein pensioentje, terwijl nieuwkomers al meteen een uitkering krijgen. En de kiezer heeft altijd gelijk, dat is geen racisme'.

Volgens Francken zal er daarom moeten worden hervormd, en zullen nieuwkomers eerst enkele jaren aan het systeem moeten bijdragen, alvorens ze er de voordelen van kunnen krijgen. Francken verwees naar het Deense model. 'Willen we het vertrouwen herstellen, dan is het onvermijdelijk dat we de weg van Denemarken opgaan', klonk het.

Deense model

Hij wees erop dat Denemarken het meest strikte migratiebeleid kent, en dat is uitgewerkt door de socialisten. 'Er bestaan goede socialisten', glimlachte hij.

'Denemarken heeft het pact tussen de belastingbetaler en de staat hersteld. Wie niet bijdraagt, krijgt geen uitkering', zegt Francken. In België kunnen nieuwkomers vanaf dag één rekenen op onze sociale voordelen, 'wat de wil bij sommigen ontneemt om te gaan werken'.

'België presenteert zich steeds meer als het land van melk en honing en dat irriteert de bevolking, want het wordt steeds erger. Door onze hoge schulden en begrotingstekorten worden er van de mensen inspanningen gevraagd en moeten ze langer werken voor ze op pensioen kunnen gaan, terwijl nieuwkomers meteen sociale rechten krijgen. Dat begrijpen de mensen niet. Daarom vecht ik voor een verstrenging van de migratiewetgeving'.

Meteen hekelde hij dat de PS hem wegzet als een 'moreel inferieur wezen'. 'Ik pik het niet dat links vindt dat zij betere mensen zijn, want dan kan je geen wapens van de Waalse wapenproducent FN uitvoeren naar Saudi-Arabië. Dan moet je je mond houden en voor de spiegel gaan staan', haalde hij fel uit.

Confederalisme

Als zo'n strenger migratiebeleid op federaal niveau niet mogelijk is, dan wordt confederalisme volgens Francken 'onvermijdelijk'. Want als het niet lukt met de N-VA, dreigen er volgende keer 'onredelijke' mensen aan de onderhandelingstafel aan te schuiven, waardoor het nog moeilijker wordt een federale regering te vormen.

Een verstrenging van het migratiebeleid is volgens de gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie ook een voorwaarde om in een federale regering met de PS te stappen. 'De deur van de N-VA staat open, wij willen praten. Het heeft lang geduurd, te lang, maar dat gesprek is nu goed op gang gekomen', zei Francken over de federale onderhandelingen.