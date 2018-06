Francken bepleit totale stop op illegale migratie

Als het van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie afhangt, verliest iedereen die illegaal de EU probeert binnen te komen - via bootjes of op een andere manier - zijn recht op asiel.

Francken (N-VA) maakt zijn 'persoonlijk voorstel' in een gesprek met Het Nieuwsblad. 'Ik vind dat illegale migratie maximaal moet worden bestreden. Als je toch probeert illegaal naar Europa te komen, heb je niet meer het recht om later de EU binnen te komen', zegt hij.

Dat komt overeen met het model dat in Australië bestaat. 'Wie illegaal per boot het land probeert binnen te raken, wordt teruggestuurd en krijgt geen asiel. Ze komen op een zwarte lijst te staan en komen Australië niet meer binnen. Sinds dat systeem bestaat, zijn er geen doden meer. Ik wil de slechte opvangcon­dities daar niet kopiëren maar wel het principe', aldus de staatssecretaris.

Francken stelt ook voor dat enkel via VN-kampen in oorlogsgebied vluchtelingen nog België of Europa kunnen binnenraken. Geen asielloketten in Brussel meer dus. 'Meer echte vluchtelingen binnenvliegen, met hervestigingsprogramma's van de UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de VN) vanuit vluchtelingenkampen in de regio van conflicten. Zoals we nu al doen. De VN selecteert die vluchtelingen zelf.'