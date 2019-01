Francken had zeven kanalen voor humanitaire visa

Francken geeft vandaag meer inzage in zijn ‘visanetwerk’ in Het Laatste Nieuws. Hij had alles samen 16 contactpersonen om hem aan namen te helpen van vluchtelingen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Eén van hen is de Mechelse NV-A‘er Melikan Kucan, die vandaag voor de raadkamer verschijnt omdat hij van de vluchtelingen geld zou geëist hebben in ruil voor zijn hulp bij het verkrijgen van een visum.