Francken komt met nieuw plan voor opsluiting migranten

Theo Francken komt met een nieuw systeem om migranten op te sluiten in gesloten centra. Dat gaat hij voorleggen aan de premier, die het voortouw neemt in de strijd tegen illegale migratie.

Vanaf woensdag is in de gesloten centra voor illegalen die op repatriëring wachten een nieuw regime van kracht. Dat komt er na de ophef over de vrijlating van 32 illegalen met een strafblad om plaats te maken voor transmigranten die op snelwegparking in trucks klauteren in de hoop illegaal door te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Dat was erg pijnlijk voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), die van de uitzetting van criminele illegalen net het fundament van zijn beleid had gemaakt.

Er is beslist dat geen illegalen meer worden vrijgelaten voor migranten die dagelijks vanuit parkings over het hele land toekomen op het nieuwe administratieve centrum in Steenokkerzeel, naast dat voor gesloten opvang. Het nieuwe centrum moet de draaischijf worden in de strijd tegen illegale migratie naar het VK. Er zijn exclusief 80 plaatsen voor illegale migranten in het gesloten centrum van Steenokkerzeel, waar bekeken wordt wat de opties zijn.

Brussel-Noord

Als na de maximaal mogelijke 24 uur opsluiting blijkt dat de mensen niet op korte termijn uit te wijzen zijn, worden ze afgezet aan het asielloket van de Dienst Vreemdelingenzaken bij het station Brussel-Noord. Als er een grote kans is dat de transmigranten uitgezet kunnen worden, gaan ze naar het gesloten centrum van Brugge, waar 80 plaatsen exclusief voor hen zijn.

De gesloten centra zitten overvol, maar het is de bedoeling met roulatie dagelijks plaats vrij te maken voor 40 nieuwe personen. Er gaan geen transmigranten meer naar de centra van Vottem en Merkplas, die gereserveerd blijven voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen met het oog op hun uitzetting.

Michel neemt voortouw

Het nieuwe circulatiesysteem neemt Francken vrijdag mee naar de ministerraad. Premier Charles Michel (MR) lijkt het voortouw te nemen in de strijd tegen illegale migratie en de aanpak van de steeds moeilijker wordende situatie rond het Maximiliaanpark in Brussel. Michel eist van Francken tegen vrijdag een allesomvattend, efficiënt plan. Hij mengt zich in het debat nadat de coalitiepartners Open VLD en CD&V Francken onder vuur namen.

Door de heisa over de transmigranten worden plots dingen mogelijk die tot voor kort ondenkbaar waren. n-VA-bron

Bij de N-VA zien ze in dat de vrijlating van criminelen een erg lastige zaak is voor Francken. Tegelijk luidt het dat het de partij niet slecht uitkomt dat Michel op tafel klopt. De partij meent dat het recent gelanceerde actieplan met negen maatregelen vruchten zal afwerpen. ‘Door de heisa over de transmigranten worden plots dingen mogelijk die tot voor kort ondenkbaar waren’, luidt het ‘Een liberaal pleit voor een hek rond het Maximiliaanpark. Hadden wij dat voorgesteld, het kot was te klein.’

Harde aanpak

Het gevolg is een groeiend draagvlak voor extra budget en een harde aanpak van de hotspots waar migranten en smokkelbendes zich ophouden. Tegelijk wordt beseft dat het een illusie is te denken dat het probleem helemaal kan worden opgelost. Maar een harde aanpak kan wel tot een verschuiving naar de buurlanden leiden.