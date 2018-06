Francken krijgt forse tegenwind over pushbacks

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ‘omzeilen’. Hij krijgt daarvoor forse tegenwind uit eigen land én uit Europa.

Europa probeert al 2,5 jaar een akkoord te vinden over een uniformer asielbeleid, om zo weerbaarder te zijn bij een volgende migratiecrisis. Die hervorming loopt vast op de vraag of er geen vorm van herverdeling moet komen voor vluchtelingen in Europa. De Oost-Europese landen weigeren vluchtelingen op te nemen, terwijl de zuidelijke lidstaten, die kreunen onder de aanhoudende migrantenstroom, meer solidariteit van de rest van de EU eisen.

Gisteren wilden de EU-ministers van Binnenlandse Zaken in Luxemburg een laatste keer proberen de knoop te ontwarren. In december vorig jaar was afgesproken dat op de Europese top eind deze maand een vergelijk op tafel zou liggen.

‘Dublin is niet dood’ Europees commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos fluit staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) nog een tweede keer terug: ‘De hervorming van de Dublinregels is niet dood’, zegt hij. Hij weerlegt daarmee een uitval van Francken. ‘Dat soort verklaringen zijn contraproductief en ze helpen de discussie niet vooruit’, voegt Avramopoulos eraan toe. Avramopoulos gaf aan dat hij de hervorming van de asielregels ook liever wat sneller ziet gaan. Maar het gaat om delicate en belangrijke zaken, stelt hij: ‘De vorige hervorming van de asielregels duurde zelfs acht jaar.’ De discussie over de hervorming van de asielregels verschuift nu naar de Europese leiders. Zij moeten op de Europese top van eind juni aangeven hoe het verder moet. ‘We hebben de basis gelegd voor een discussie op het hoogste niveau’, zegt Avramopoulos. Vanaf juli leidt Oostenrijk de discussie onder de 28. Een doorbraak komt er ten vroegste op een informele Europese top eind september.

Een compromis zou echter bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk worden, zo was al duidelijk bij de start van de bijeenkomst. Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije blijven op hun harde lijn staan.

In 2015 drukten de lidstaten tegen de zin van die landen wetgeving voor een tijdelijk spreidingsplan door. Omdat dat de sfeer binnen de EU verziekte, wil niemand een herhaling van dat scenario.

Een ander probleem vormt de nieuwe populistische Italiaanse regering. Die eist een automatische spreiding van de vluchtelingen bij aankomst in Europa. Die spreiding zonder registratie is onaanvaardbaar voor de noordelijke lidstaten.

Screening

Bovendien bleken de nieuwe regeringen in Oostenrijk en Duitsland veel minder geneigd een compromis te aanvaarden. De Duitse kanselier Angela Merkel wil asielzoekers aan de Europese grenzen laten screenen door een versterkt Europees asielagentschap EASO. Maar zo’n oplossing is niet voor meteen: ze impliceert homogene wetten in heel Europa en een duur Europees asielagentschap.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ventileerde voor de start van de vergadering in Luxemburg dan ook zijn frustratie over de trage besluitvorming. ‘De hervorming van de Europese Dublinregels, die bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, is dood’, zei hij.

Als Europa het migratieprobleem niet kan oplossen, dan bestaan de Europese Unie en de Schengenzone over vijf jaar niet meer. theo francken staatssecretaris voor migratie

Francken pleitte daarop voor een stop op illegale migratie. ‘We zijn onze eigen ondergang aan het creëren. Alle verkiezingen gaan naar rechts. Als Europa het migratieprobleem niet opgelost krijgt, dan bestaan de Europese Unie en de Schengenzone over vijf jaar niet meer’, waarschuwde hij.

De staatssecretaris herhaalde een oud voorstel van N-VA-voorzitter Bart De Wever: het Australische model van pushbacks. Dat wil zeggen dat boten met vluchtelingen niet aan land gaan in Europa maar dat de migranten naar vluchtelingenkampen in hun eigen regio worden gestuurd. Francken suggereert ook een deal met Tunesië.

Dergelijke pushbacks zijn echter in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en werden veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg in 2012, omdat het vluchtelingen blootstelt aan foltering bij een gedwongen terugkeer.

‘We moeten de interpretatie van die bepaling uit het EVRM proberen te omzeilen op de een of andere manier’, aldus Francken.

Die uitspraken leidden in eigen land tot een storm van kritiek. PS-voorzitter Elio Di Rupo eiste het ontslag van de staatssecretaris omdat de uitspraken ‘het verstand te boven gaan’. Ook Ecolo en DéFI veegden Francken de mantel uit.

De Franstalige liberale regeringspartij MR stoort zich aan de selectieve verontwaardiging van de oppositie. Maar MR-voorzitter Olivier Chastel zet Francken wel op zijn plaats: ‘Deze regering houdt zich aan het internationaal recht, ook aan de Conventie van de Rechten van de Mens, en zal dat blijven doen.’

Mensenrechten

Ook Europa zegt neen tegen pushbacks: ‘Europa zal nooit dit model volgen’, zei de Europees commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos.