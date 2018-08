Francken krijgt wind van voren na lingeriepost

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft zich in een Facebook-post laatdunkend uitgelaten over mannenlingerie.

Theo Francken reageerde op Facebook op een artikel over 'sexy lingerie voor mannen'. 'Mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden... draait de wereld door of ligt het aan mij?'

Tegelijk hield hij een pleidooi voor de 'echte' man. 'Lang leve de gewone man die dit soort ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen.'

De uitspraken van de N-VA'er, die 160.000 volgers heeft op Facebook, lokten snel heel wat reacties uit op zowel Facebook als Twitter. Nadat hij de tekst elf keer had aangepast, verwijderde de staatssecretaris uiteindelijk de post.

Groen-kopstuk Wouter Van Besien richtte zich op Twitter tot N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Beste meneer De Wever, kleur zoveel zebrapaden als u wil, hang duizend regenboogvlaggen op, maar als uw staatssecretaris zulke onzin verspreidt, is dat een maat voor niets.'

Ook bij CD&V werd verbaasd gereageerd. 'Ik zou mijn roze sneakers willen aandoen vandaag, maar ben bang dat Francken me dan geen echte man zal vinden', reageerde Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer op Twitter.

Maar ook vanuit Franckens eigen partij kwam er reactie. Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn: 'De vrijheid om in veiligheid je eigen (gender-) identiteit te kunnen ontwikkelen en te beleven is essentieel. Voor die vrijheid blijft de N-VA zich inzetten.'

Partijvoorzitter Bart De Wever vindt niet dat Francken zich moet excuseren. 'Ik denk niet dat je je moet verontschuldigen omdat je opinies hebt', zei hij aan VRTNWS. Hij benadrukte wel dat Francken niet in naam van de partij sprak.

Staatssecretaris en partijgenote Zuhal Demir is strenger voor Francken. 'Iemands seksuele identiteit is een individuele vrijheid die je op je eigen manier beleeft en waar niemand anders zaken mee heeft. Blijf vooral het ondergoed kopen waar je goed in zit', reageerde ze op twitter.