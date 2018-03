Francken mag veroordeelde Syriëstrijder niet uitwijzen

Bilal S., alias Abou Safiya, maakte deel uit van de cel van Khalid Zerkani, volgens het federaal parket de grootste ronselaar van jihadisten in ons land. In 2015 stond hij samen met Zerkani en 29 andere verdachten in Brussel terecht en werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij was in september van dat jaar naar Syrië gereisd.