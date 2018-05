Francken niet van plan opvang transitmigranten te betalen

De Brusselse regering wil dat de federale overheid de opvang betaalt van de transitmigranten in station Brussel Noord. Maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil daar niet van weten.

Brussel mag ‘0 euro’ verwachten. Zo reageerde de staatssecretaris in een tweet op het plan van Brussels minister Pascal Smet (sp.a) om de federale regering te laten betalen voor het heropenen van een opvangcentrum. Francken wil die factuur niet betalen en trekt van leer tegen de betrokken burgemeesters en politiediensten. Die weigeren volgens hem op te treden. ‘De knuffelpolitiek naar illegalen moet stoppen’, zei hij in De Ochtend op Radio 1.

‘Mensen kunnen asiel aanvragen en krijgen dan dezelfde dag nog bed, bad en brood, maar dat wil men niet doen.’ Theo Francken Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

De Brusselse regering wil de opvangvoorziening La Porte d'Ulysse in Haren opnieuw openen. ‘Het is voor ons moreel gezien niet te verantwoorden dat honderden personen hun toevlucht zoeken in de openbare ruimte, onze stations en onze parken’, zo zei Pascal Smet donderdag.

Het opvangcentrum voor daklozen in Haren, dat geopend werd in het kader van de winteropvang 2017-2018, sloot op maandag 30 april de deuren. Er werd meteen voor gewaarschuwd dat honderden mensen de facto op straat kwamen te staan. De Brusselse regering heeft daarom donderdag beslist de opvang opnieuw te openen en premier Charles Michel (MR) en staatssecretaris voor Francken (N-VA) een brief te sturen. In die brief wordt de federale overheid herinnerd aan ‘haar verantwoordelijkheden inzake opvang van personen zonder verblijfsvergunning in transit’.

'Politie treedt niet op'

Maar staatssecretaris Francken is niet van plan de factuur te betalen. De betrokken burgemeesters en politiediensten zouden moeten optreden, maar weigeren dat, meent hij.

Volgens Francken loopt de situatie aan het Brusselse Noordstation uit de hand en is de plek ‘onveilig’ en ‘walgelijk’, maar speelt onder meer Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) een ‘electoraal spelletje om ter grootste humanist’ tegenover migranten.

Zelf optreden kan en wil Francken niet doen. ‘Mensen kunnen asiel aanvragen en krijgen dan dezelfde dag nog bed, bad en brood, maar dat wil men niet doen’, zegt hij. ‘Ik kan maar optreden als de politiediensten hun werk doen. Maar men weigert dat te doen. Men verzet zich als linkse humanisten tegen de rechtse regering en tegen Francken en Jambon. Maar als men een een migratiehub wil creëren tussen Italië en het Verenigd Koninkrijk doe ik daar niet aan mee’, aldus nog Francken.

Kris Peeters vraagt overleg over factuur

'Brussel moet niet zomaar de factuur doorschuiven.' Alexander De Croo vicepremier Open VLD

Francken krijgt alvast de steun van zijn collega uit de federale regering, Alexander De Croo (Open VLD). 'Als iedereen voor eigen deur veegt, is de ganse straat proper', aldus De Croo voor aanvang van de ministerraad. 'Alle steden en gemeenten hebben hun best gedaan om de asielcrisis onder controle te krijgen. Brussel moet niet zomaar de factuur doorschuiven.'