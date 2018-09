Francken onder vuur voor vrijlating crimineel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ontkende dit weekend de berichten in de Mediahuis-kranten daarover, maar gaf maandagochtend op Radio 1 toe dat het wellicht toch zo is gelopen. Hij zei maandag om halfnegen te vergaderen met zijn administratie om de meest recente stand van zaken te krijgen.

'Dat was de informatie die ik toen had', zei Francken over zijn ontkenning dit weekend. 'Ik zal straks met mijn administratie samenzitten, maar ik neem aan dat het klopt', zei hij over de vrijlating van de sans papier met een strafblad.