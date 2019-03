Francken past voor nieuwe hoorzitting visafraude

Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weigert de uitnodiging van het parlement om voor een tweede keer gehoord te worden over de vermeende zwendel in reispapieren voor vluchtelingen door een partijgenoot.

'Ik heb een maand geleden uitgebreid en gedetailleerd geantwoord. Vrijwillig, in alle transparantie, ik heb niets te verbergen. Tot mijn grote teleurstelling heb ik moeten vaststellen dat er niet echt geluisterd is naar wat ik gezegd heb. Iedereen had zijn politiek proces al klaar. Ik ga dus niet opnieuw getuigen in de hoorzitting over de humanitaire visa. Men wil dit rekken omwille van partijpolitieke redenen.'

Theo Francken gaat niet opnieuw in het parlement getuigen in het dossier over humanitaire visa. Dat zijn reisdocumenten voor vluchtelingen, die Francken de voorbije jaren uitdeelde aan enkele duizenden Syriërs, vooral christenen, uit conflictgebied om legaal naar ons land te vliegen. Francken kwam zwaar onder vuur te liggen na de arrestatie van een partijgenoot uit Mechelen, de Belgisch-Turkse christen Melikan Kucam.

Hij wordt ervan verdacht christenen uit zijn Assyrische gemeenschap grof geld te hebben afgetroggeld in ruil voor visa. Die regelde hij via zijn contacten op het kabinet-Francken. Kucam maakte mogelijk misbruik van een ruimer systeem dat Francken optuigde, privépersonen en organisaties gebruiken als tussenpersonen om lijsten op te stellen met namen van mensen die via de visa verblijf zouden krijgen in België.

Francken kwam zijn beleid rond humanitaire visa een maand geleden uit de doeken doen. Maar het parlement vond nu dat het tijd was voor extra uitleg nadat Franckens opvolgster Maggie De Block (Open VLD) vorige week met een onderzoek van haar administratie kwam over de humanitaire visa.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 121 mensen die van België reispapieren kregen, spoorloos zijn. 'Er was amper screening of mensen recht hadden om als vluchteling naar België te komen, en amper opvolging achteraf of het echt om kwetsbare mensen ging', haalde De Block de manier van werken van haar voorganger door de mangel.