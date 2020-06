Francken reikt hand naar PS: 'Tijd voor historisch akkoord'

'We willen beide de koopkracht versterken en de laagste lonen verhogen', zegt het N-VA kopstuk in een pleidooi voor een alliantie tussen Vlaams-nationalisme en sociaaldemocratie.

Voor N-VA-parlementslid Theo Francken is het duidelijk waarheen de regeringsvorming moet leiden. 'We zijn toe aan aan een historisch akkoord tussen het Vlaams-nationalisme en de sociaaldemocratie', aldus Francken in een gesprek met De Zondag.

'Dit zijn de twee grootste politieke families van dit land. Zo'n regering zou legitimiteit hebben in élk deel van het land. Dat zal nodig zijn voor de relance.'

Verderop in het interview ontwijkt de oud-staatssecretaris de opmerking dat hij een hinderpaal zou zijn voor de PS in de formatie. 'Dat weet ik niet', klinkt het kort. Bart De Wever opvolgen als voorzitter is 'niet aan de orde'.

We willen beiden de koopkracht versterken en de laagste lonen verhogen. Dat kan een basis vormen Theo Francken N-VA

In het ideale scenario van Francken komt een nieuwe federale regering met 'een groot akkoord voor de komende tien jaar, met een institutioneel, een sociaal-economisch en wat mij betreft ook een ecologisch vlak'. Hij ziet mogelijkheden om daarover een akkoord te vormen met PS-voorzitter Paul Magnette, ondanks de meningsverschillen op sommige andere vlakken. Een ander N-VA-kopstuk, oud-minister van Financiën Johan Van Overtveldt, vocht afgelopen week met de PS-voorzitter nog een robbertje over het relanceplan.

'We willen beiden de koopkracht versterken en de laagste lonen verhogen. Dat kan een basis vormen. Zijn idee van een consumptiekrediet is ook interessant.' Zo'n regering, met PS en N-VA, 'móet lukken', meent Francken. 'Vivaldi is geen optie. Deze crisis is ongezien.'

De N-VA'er zegt er nog altijd van overtuigd te zijn dat confederalisme noodzakelijk is. 'Maar ik ga de onderhandelingen niet met u voeren. Dat zou niet slim zijn.'

Francken komt ook terug op de recente peiling van VRT en De Standaard, waarin Vlaams Belang één op de vier kiezers kon overtuigen. 'Dat is door de onderhandelingen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. (...) Bovendien zijn veel mensen kwaad omdat Vlaams Belang niet in de Vlaamse regering zit.'