Francken stuurt tweede gezin naar gesloten centrum

De opsluiting van het eerste gezin, dat al langer dan de maximale termijn van twee weken vastzit in Steenokkerzeel, zorgt voor ophef.

Via Twitter laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dinsdagavond weten dat een tweede gezin is vastgezet in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel. Het gaat om een moeder met drie kinderen uit Azerbeidzjan.

Vorige maand werd een koninklijk besluit van kracht waarmee de regering-Michel opnieuw gezinnen die illegaal in ons land verblijven maar aan hun repatriëring ontsnappen, kan opsluiten in een gesloten centrum voor ze naar hun land van herkomst teruggebracht worden.

De opsluiting van kinderen is erg omstreden. België maakte in 2008 een einde aan die praktijk nadat het drie maal was veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Op 14 augustus werd in Steenokkerzeel een eerste gezin - een Servische moeder en haar vier kinderen - ondergebracht. Daar verblijft het nog altijd, wat ingaat tegen het kb dat een maximale opsluiting van twee weken voorschrijft. De opsluiting kan wel verlengd worden, maar enkel na een positieve evaluatie in het geval van de kinderen.

De Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen toonde zich dit weekend na een bezoek aan het gezin ongerust over de kinderen. Volgens hem is er een oppervlakkige inschatting geweest over de impact van een verlengd verblijf op de kinderen en is er geen garantie dat hun veiligheid bij terugkeer verzekerd is. Vanobbergen wijst erop dat het om Roma-kinderen gaat, en dat 'nogal wat rapporten duidelijk aangeven dat deze kinderen in Servië geconfronteerd worden met racisme, discriminatie en uitsluiting'.

Oppositiepartij sp.a eiste dan ook 'volledige transparantie' van Francken. Sp.a-Kamerlid Monica De Coninck wil Francken morgen aan de tand voelen in het parlement.

Het Servische gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. Het werd al twee keer in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar daar namen ze telkens de benen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de vrouw en haar kinderen uitgewezen kunnen worden. In de zaak lopen drie verschillende procedures, waaronder een bij de Raad van State.