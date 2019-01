Francken trekt Kamerlijst in Vlaams-Brabant

De Wever maakte maandagochtend bekend dat hij de Vlaamse lijst trekt en kandidaat is om de volgende minister-president te worden. Als hij dat mandaat in de wacht sleept, moet de N-VA na vijftien jaar op zoek naar een nieuwe voorzitter.

'Met de hand op het hart: ik kan u niet antwoorden op die vraag', zo antwoordde De Wever maandagavond bij VTM Nieuws op de vraag of Francken hem zal opvolgen. 'We hebben rond de vraag wie mij vervangt in mijn andere functies echt nog geen beslissingen genomen. We zullen zien wat het getij ons brengt, want Theo, dat kan ik u wel weggeven, zal de federale lijst trekken.'