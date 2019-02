Francken verdedigt zijn beleid om christenen te redden

Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stelt dat er geen sprake was van een voorkeursbehandeling of cliëntelisme bij de toekenning van reisdocumenten aan christelijke vluchtelingen uit Syrië.

Francken verdedigt in een hoorzitting in het federale parlement zijn beleid rond het uitreiken van humanitaire visa - reisdocumenten om op een legale manier naar ons land te reizen. Francken kwam onder vuur te liggen na de arrestatie van het Mechelse N-VA-raadslid Melikan Kucam. Die wordt ervan verdacht via het toenmalige kabinet-Francken oosterse christenen in België bedragen tot 10.000 euro en meer te hebben afgetroggeld om familie uit Syrië reisdocumenten te bezorgen om legaal naar ons land te reizen. Uitgerekend gisteren rolde het Antwerps gerecht een criminele bende op met een familie uit de christelijk Assyrische gemeenschap als spil. Het onderzoek naar Kucam blijkt een uitloper van dat veel ruimere onderzoek naar cocaïnesmokkel, wapenhandel, omkoping en witwassen.

Politiek verantwoordelijk

De vraag is nog altijd wat Francken nu allemaal wist. Er wordt hem op zijn minst politieke verantwoordelijkheid aangewreven voor de wanpraktijken, maar ook voor een vipbehandeling van bevriende tussenpersonen die humanitaire visa op bestelling kregen. Francken benadrukte nog eens dat hij een unaniem en duidelijk mandaat heeft gekregen van het parlement om christenen uit Syrië te redden.

'Er was geen voorkeursbehandeling of politiek cliëntelisme', zegt Francken in het parlement. 'De gebruikte tussenpersonen waren van verschillende politieke gezindheid. Partijpolitieke aanhorigheid was op geen enkel moment een criterium. Niemand kreeg voorrang om contactpersoon te zijn. Het enige criterium was aangeduid zijn als officiële vertegenwoordiger van een kerkgemeenschap.'

Evenmin was er willekeur, stelt Francken. 'Mensen moesten over de Syrische nationaliteit beschikken, het moest gaan om kwetsbaren zoals gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen, bejaarden of mensen met medische problemen, er moest een familieband zijn met België en ze moesten gecleard worden door de veiligheidsdiensten.'

'Het ging ook effectief allemaal om kwetsbare personen. Het is duidelijk dat christenen in Syrië nog kwetsbaarder waren door hun geloof. Het beste bewijs is dat alle mensen die met een visum naar hier zijn gereisd en asiel hebben aangevraagd ook de vluchtelingenstatus hebben gekregen. Ik heb geen weet van weigeringen.'

'Vertrouwen geschaad'

Het blijkt wel dat een aantal van de mensen die met een visum naar hier zijn gereisd nog geen asiel hebben aangevraagd. 'Mensen met een humanitair visum hebben een jaar verblijfsrecht. Ik kan me niet inbeelden dat niet iedereen in die tijd asiel aanvraagt, want anders worden ze illegaal in ons land. Het lijkt me sterk dat mensen eerst alle moeite doen om naar hier te komen om dan in illegaliteit te belanden door geen vluchtelingenstatus aan te vragen.'

Over de zaak-Kucam wilde hij niet te veel kwijt omdat het gerechtelijk onderzoek nog loopt. Francken herhaalde nog eens dat hij twee keer een gerucht opving, en telkens het advies gaf naar de politie te stappen.

'Ik worstel met de vraag of ik een fout heb gemaakt. Het lijkt erop dat mijn vertrouwen op een schaamteloze manier geschaad is als de aantijgingen kloppen. Het beste wat ik in mijn leven gedaan heb, is mensen vertrouwen. Het slechtste wat ik in mijn leven gedaan heb, is mensen vertrouwen. Maar ik zal me als politicus altijd blijven verzetten tegen de vervolging van christenen en andere religieuze minderheden. Ik heb die mensen gered uit de klauwen van de barbaren van IS, Al-Nusra en andere extremistische groepen', klonk het.

Francken doorliep voor het parlement nog eens alle procedures, de gebruikte tussenpersonen en het aantal afgeleverde humanitaire visa. Via zijn kabinet kregen 1.501 mensen een humanitair visum via een flink aantal tussenpersonen, 212 zijn geregeld door

Francken pleit ervoor het gebruik van humanitaire visa voor mensen in nood in stand te houden. 'En als de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR niet kan tussenkomen, is het mogelijk om met contactpersonen te blijven werken.' Maar Francken herhaalde nog eens dat het in dit geval niet mogelijk was met de VN christenen uit Syrië te halen. 'Omdat de VN alleen Syriërs hervestigt die al veilig in de buurlanden zitten.' In een advies aan het parlement zegt de VN wel dat ze wel actief zijn in Syrië.

‘Ik heb nooit het signaal van de VN gekregen dat dit mogelijk was’, aldus Francken. ‘Eind 2014 heb ik een onderhoud met UNHCR gehad, ook over humanitaire visa gegaan. Maar ik heb nooit een aanbod gekregen om vanuit Aleppo de hervestiging van Syriërs te organiseren. En dat de VN met religie wel rekening zou houden, lijkt me zeer sterk.’ Nog uit het advies blijkt dat de VN in bepaalde gevallen wel specifieke criteria toelaat om mensen over te brengen uit conflictgebied, als ze duidelijk kunnen aantonen dat hun religie, of geaardheid bijvoorbeeld hun leven bedreigt. Francken betwijfelt sterk of de VN christenen puur op hun religie zou selecteren.

Contactpersonen politioneel screenen

Francken denkt ook aan een politionele screening van de tussenpersonen die de lijsten aanbrengen voor humanitaire visa. 'Dat geeft politieke rugdekking. Zelfs als het een oud-rector of een oud-ambassadeur is. Het had ons niet veel wijzer gemaakt, maar het had mij meer politieke dekking kunnen geven.'

Francken erkende dat een identiteitscontrole door het kabinet beter van meet af aan gebeurt op basis van een kopie van een paspoort. Bij de eerste luchtbruggen voor mensen kreeg het kabinet alleen de naam van Syriërs, pas veel later ook kopieën van de paspoorten. Hij voegde er wel aan toe dat de echte identiteitscontroles op de ambassade in Beiroet gebeurde, waar de Syriërs zich moesten aanmelden om een visum te krijgen.

Het kabinet werd op een bepaald moment volgens Francken overstelpt met aanvragen. 'Telkens we visa goedkeurden, kregen we aanvragen van Syriërs uit dezelfde streek. Richtlijnen kunnen dus nuttig zijn, want als in die gemeenschappen begint rond gaan dat er visa worden uitgereikt, kan je het niet meer de baas.'