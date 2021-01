Francken was opgestapt als zaak-Kucam eerder aan het licht was gekomen

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) meent dat hij de politieke verantwoordelijkheid draagt in de zaak-Kucam. Hij had zeer moeilijk kunnen aanblijven als de fraude met humanitaire visa eerder aan het licht was gekomen.

‘Een ontslag was dan wellicht onvermijdelijk geweest’, zei hij zaterdag in De Ochtend op Radio 1.

Francken reageerde op een artikel in De Standaard. De krant kon de verhoren lezen die de speurders afnamen van Francken en zijn voormalige kabinetsmedewerkster Lies V. Ook de uitgeschreven telefoongesprekken die Francken met V. voerde in de uren en dagen voor en na de inval bij Kucam kreeg De Standaard onder ogen.

Daaruit blijkt niet dat er op het kabinet strafrechtelijke medeplichtigheid was bij het gesjoemel van Kucam. Wel komt volgens de krant naar voor dat er op het kabinet een compleet gebrek aan controle was op de praktijken van Kucam.

Francken ontkent ten stelligste dat hij de Kamer om de tuin zou hebben geleid, zoals De Standaard schrijft. ‘Dat is absoluut onjuist. De zaak kwam aan het licht in januari, toen ik geen staatssecretaris meer was. Het parlement vraagt om me te horen, en ik ga daar vrijwillig op in (…). Ik heb in eer en geweten een verklaring afgelegd op basis van de informatie die ik toen had.’

Oplichter

Francken blijft er wel van overtuigd dat er mensen gered zijn. ‘Het ging om het grootste conflict sinds WOII aan de achtergrens van Europa. De Syrische christenen en yezidi's waren in nood en ik ben er zeker van dat tientallen van de mensen die we lieten overkomen, anders vermoord zouden zijn door de barbaren van IS. Dat kan ik met opgeheven hoofd zeggen en daar ben ik zeer fier op. Kucam had ik niet mogen vertrouwen. Hij leek bonafide, maar is een oplichter.’

Als de fraude eerder aan het licht was gekomen, had Francken naar eigen zeggen heel moeilijk nog kunnen aanblijven als staatssecretaris. Op de vraag of hij ook uit andere functies ontslag zou moeten nemen - Francken is Kamerlid - antwoordt hij ontkennend.