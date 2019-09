Francken wijst de weg voor deal met PS

Een trade off tussen een hard migratiebeleid en een nieuw sociaal contract, daar denkt Theo Francken aan om een regering tussen de N-VA en de PS mogelijk te maken. Al blijft het maar de vraag of het goudhaantje van de N-VA niet eerder uit is op een federale oppositiekuur.

Niemand keek verbaasd op van het discours van Theo Francken, toen hij dinsdagmiddag in de Club van Lotharingen andermaal pleitte voor een hard migratiebeleid. Zelfs niet, toen hij verwees naar de man in de straat, die het niet pikt dat hij met een klein pensioentje moet rondkomen, terwijl nieuwkomers meteen kunnen rekenen op een OCMW-uitkering. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken had het niet anders gezegd.

Luc Bertrand, de voorzitter van Ackermans & van Haaren, drukte bij zijn introductie van Francken zijn verwondering wel uit over de harde taal van Francken, die van opleiding pedagoog is. Francken repliceerde dat hij het als zijn 'grootste pedagogische project' beschouwt om 'er iets van proberen te maken', met al die nieuwkomers die naar hier zijn gekomen. 'In de asielcrisis van 2015-'16, de 'wir schaffen das'-crisis, ging het om 40.000 mensen', aldus Francken.

Deens model

De gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie wil dat er werk wordt gemaakt van een strenger migratiebeleid, naar Deens model. Daar hebben de socialisten er mee werk van gemaakt dat nieuwkomers eerst moeten bijdragen aan het systeem, alvorens ze kunnen terugvallen op de sociale zekerheid. Volgens Francken gaat de regelgeving in heel wat andere Europese landen al veel verder, wat hem sterkt in de overtuiging dat het ook de juridische toets zal doorstaan.

Francken ziet de N-VA ook alleen maar in een regering met de PS stappen, als er werk wordt gemaakt van een strenger migratiebeleid. Het compromis dat De Wever wil sluiten, kan er volgens hem in bestaan, dat er ook een 'nieuw sociaal contract' wordt gesloten, waarbij het minimumpensioen wordt opgetrokken naar 1.500 euro. 'We moeten ook op sociaal vlak een signaal geven, ik heb daar geen probleem mee', klonk het.

Oppositiekuur

Het leek alsof Francken de strategie van de N-VA uit de doeken deed, om tot een federale regering met de PS te komen. Die is volgens hem 'mogelijk, maar niet tegen elke prijs'. Toch legde het goudhaantje van de N-VA geen doorgesproken strategie op tafel, maar zijn eigen visie. En het is ook maar de vraag of hij echt een deal wil met de PS, en niet veeleer denkt aan een federale oppositiekuur.

Hij wees er gisteren in ieder geval op dat de PS volgens hem, zeker nu Paul Magnette het roer van Elio Di Rupo overneemt, op een paars-groene regering mikt. 'De PS wil paars-groen en zullen met het premierschap zwaaien om de Vlaamse partijen te overtuigen. De Vlaamse partijen die dat willen, moeten het maar doen. Dat kan hun keuze zijn, maar het zou niet verstandig zijn. De Vlamingen gaan dat niet pikken', zo leek Francken zich al te verkneukelen in zijn rol als oppositieleider.

In de partij is echter niet iedereen ervan overtuigd dat de N-VA er goed aan zou doen om zich in de oppositie te gaan meten met het Vlaams Belang met een hard migratiediscours. Francken zelf deed het bij de verkiezingen van 26 mei wel goed in Vlaams-Brabant, waar de N-VA er nog lichtjes op vooruitging, maar in de rest van Vlaanderen is de partij erop achteruit gegaan. Dat de N-VA onder impuls van Francken in de regering-Michel hard is gegaan op migratie, de N-VA liet de Zweedse regering er met Marrakesh zelfs over vallen, heeft niet geleid tot electoraal succes. Integendeel.

Uit een post electoraal onderzoek blijkt nu ook dat de kiezer bij de twee thema's waarop Francken hoog heeft ingezet, nog altijd in de eerste plaats denkt aan het Vlaams Belang en pas op de tweede plaats aan de N-VA . Tom Van Grieken & co kunnen het 'ownership' claimen, het Vlaams Belang is 'top of mind' als het gaat over migratie en veiligheid. Telkens de N-VA harde taal spreekt over veiligheid en migratie dreigt ze de deur verder open te zetten naar het Vlaams Belang, eerder dan kiezers terug te winnen.

Om de positie van Vlaamse volkspartij te kunnen consolideren, wat altijd de ambitie is geweest van Bart De Wever, is het dus nog maar de vraag of de lijn-Francken de juiste is. Het post electoraal onderzoek geeft ook aan dat hoe paradoxaal ook de electorale winst vooral in het midden, dat verweesd is achter gebleven, te boeken valt.

Partijleider

Vandaar ook dat De Wever de touwtjes zelf in handen houdt bij de federale regeringsonderhandelingen, is te horen in de Wetstraat. Dat is althans de uitleg die De Wever geeft, als hem in de Vlaamse onderhandelingen gevraagd is waarom hij uiteindelijk dan toch beslist heeft geen minister-president van de Vlaamse regering te worden.