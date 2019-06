Frank Vandenbroucke: 'campagne sp.a was de verkeerde'

Gewezen sp.a-minister Frank Vandenbroucke vindt dat de Vlaamse socialisten de verkiezingen verloren door te eenzijdig en negatief op centen, centen en nog eens centen te hameren.

Gewezen sp.a-minister Frank Vandenbroucke zit dezer dagen opvallend in het politieke debat. Hij gaf vorige week felle kritiek op de confederalisme-plannen van de N-VA, die volgens hem evenveel chaos zou creëren als de Brexit in Groot-Brittannië. Vandenbroucke, tegenwoordig academicus, liet zich op VRT nu bijzonder kritisch uit over de campagne van sp.a. Daarmee is hij de derde Leuvense socialist, na partijcoryfee Louis Tobback en diens poulain Mohamed Ridouani, die zich openlijk kant tegen de koers van de partij.

Foute focus

Vandenbroucke stelt niet gelukkig te zijn met de focus van de sp.a-campagne op koopkracht. 'Er zijn een pak mensen voor wie 25 euro meer of minder per maand een groot verschil maakt. Maar er zijn ook mensen die in meer geïnteresseerd zijn dan koopkracht alleen. Het is een vergissing te denken dat je een boodschap hebt voor een samenleving met een cijferplaatje alleen, 1.500 euro minimumpensioen, 14 euro per uur minimumloon en een btw-verlaging naar 6 procent.'

'Sp.a wil een mimimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen naar 42 jaar werken. Alleen, Vlaams Belang, PVDA en CD&V - die laatste wat warrig weliswaar - willen dat ook. Waar maak je het verschil dan mee? De mensen kiezen het beeld, het verhaal dat er volgens hen aan gekoppeld is. Het Vlaams Belang brengt een relatief eenvoudig verhaal dat hogere pensioenen en betere zorg mogelijk wordt als we maar van die Walen en migranten af raken. De sp.a heeft zijn hele, eigen verhaal errond veel te weinig in de etalage gezet.'

Vandenbroucke is het op dat vlak eens met de Leuvense burgemeester Ridouani. Die miste positivisme in de boodschap van sp.a. 'Ik miste ook hoop, het aspirationele op een betere toekomst, inzetten op^vooruitgang.' De oud-minister verwijst daarbij naar één van zijn grote voorbeelden, de legendarische Nederlandse socialistische premier Joop Den Uyl. Hij schreef in het naoorlogse tijdperk rapporten voor de sociaaldemocatrie met boodschappen rond emancipatie en levenskwaliteit. 'Hij zette zich nadrukkkelijk af tegen de centen, centen, centen-focus van de klassieke socialisten.'

Vandenbroucke wil ermee zeggen dat het succes van de sp.a niet in het verleden ligt. Voorzitter John Crombez verschoof de partijkoers van sociaaldemocratisch naar veel klassieker socialistisch links, dat vooral de rijken viseert. Vandenbroucke: 'Het is een begrijpelijke reactie dat centrumpartijen willen terugkeren naar de corebusiness, de taal en de recepten van vroeger, maar is hopeloos verkeerd. Als je niet de verbinding maakt tussen migratie, koopkracht en sociale zekerheid of het klimaat en het materiële bestaan, dan word je als partij een sekte.'

Migratie en klimaat

Vandenbroucke noemt migratie en klimaat de twee cruciale uitdagingen voor de toekomst. Daarom was hij erg verrast dat Groen niet in staat was het klimaatthema, waar zich zo'n beweging heeft achter gezet, niet kon vertalen in een politieke agenda met steun van veel meer mensen. 'Groen heeft zich onder meer compleet vastgereden in de discussie rond de salariswagens, omdat de partij niet duidelijk kon maken dat de afschaffing ervan geen loonsverlaging zal betekenen voor mensen met een salariswagen. Je kunt de klimaatomslag niet maken als je van koopkracht de heilige koe maakt', stelt Vandenbroucke. Dat is opnieuw besmuikte kritiek op Crombez, die de groenen verweet bomen boven mensen te verkiezen.