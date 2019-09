Franse Gemeenschap stevent af op begrotingstekort van 600 miljoen

De Franse Gemeenschapsregering stevent af op een begrotingstekort van ongeveer 600 miljoen euro. Dat zegt Daerden (PS) in de Sudpresse-kranten. 'Ik noem dat geen budgettaire ontsporing. Het is een tekort, dus een verschil tussen de inkomsten uit het federale niveau en de uitgaven. Het is niet het eerste jaar dat er een tekort is', zegt Daerden over de situatie.

Donderdag had minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) het nog over een tekort van 520 miljoen euro, een pak meer dan de 193 miljoen euro die de vorige regering had voorzien. 'We staan aan het begin van het proces. We hebben alle cijfers gekregen van de administratie, en er is een verslechtering van cijfers en parameters. Er zal een discussie plaatsvinden over welke gevolgen dat heeft voor het nieuwe beleid dat gepland is in het regeringsakkoord', aldus Daerden.