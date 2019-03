Fransen in poleposition voor mijnenjagers

Het Franse consortium van de militaire scheepsbouwer Naval Group en de maritiemedronespecialist ECA beschikken over de beste papieren om het contract van 2 miljard euro voor de bouw van twaalf mijnenjagers binnen te halen.

Het laatste grote aankoopdossier voor het leger staat vrijdag op de agenda van het kernkabinet. Het gaat om de bouw van twaalf nieuwe mijnenjagers: zes voor het Belgische leger en zes voor de Nederlandse marine. Alles samen is het contract goed voor zo’n 2 miljard euro. De Nederlandse regering gaat er alvast vanuit dat er uiterlijk tegen 16 april, veertig dagen voor de verkiezingen van 26 mei, een beslissing wordt genomen , zo blijkt uit een brief van de Nederlandse staatssecretaris voor Defensie Barbara Visser aan de Tweede Kamer. Minister van Defensie Didier Reynders (MR) wilde niet reageren.

Volgens militaire en politieke bronnen is het Franse consortium Naval & Robotics als beste keuze uit de evaluaties gekomen. Er zijn drie kandidaten. Naast Naval & Robotics hebben ook het Frans-Belgische Sea Naval Solutions en de Nederlands-Belgische groep Damen-Imtech een offerte ingediend. Cruciaal in de drie offertes is de drone-technologie die wordt aangeboden om aan maritieme mijnbestrijding te doen.

Compensaties

Het Franse consortium belooft 2,1 miljard euro economische return voor Belgische bedrijven.

Die drone-technologie speelt ook een belangrijke rol in de voorstellen voor economische compensaties – in het kader van de zogenaamde essentiële veiligheidsbelangen - die de drie groepen hebben gedaan. De groep Naval & Robotics heeft beloofd om een excellentiecentrum rond mijnbestrijding uit te bouwen, wat al een specialiteit is van het Belgische leger. Daarbij wil Naval & Robotics samenwerken met de Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen en de KMO’s DotOcean, Space Applications, BATS en AKKA.

Daarnaast zal er in Zeebrugge een dronefabriek van 5.000 vierkante meter worden gebouwd, waar de onderwaterdrones zullen worden gemaakt, en waar ook het onderhoud zal gebeuren. Er zijn al samenwerkingsakkoorden getekend met bijna 40 Belgische bedrijven, waaronder het Zeebrugse bedrijf Flanders Ship Repair, dat gespecialiseerd is in scheepsherstellingen en industriële onderdelen. Het consortium schat de economische return voor de Belgische economie op 2,1 miljard euro over twintig jaar. De economische return zou voor 50 procent naar Vlaanderen gaan, voor 35 procent naar Wallonië, en de rest naar Brussel. Er is sprake van de creatie van 350 nieuwe jobs.

Onderonsje

Toch vreest het Vlaamse bedrijfsleven dat de economische compensaties opnieuw een Frans-Waals onderonsje worden, nadat dat eerder ook al voor het Franse Scorpion-programma is gekozen voor de aankoop van bijna 500 pantservoertuigen voor 1,1 miljard euro.