Franstalig België gechoqueerd dat koning Vlaams Belang ontvangt

Franstalige toppolitici zijn in shock dat het Vlaams Belang welkom is op het paleis. Premier Charles Michel roept op tot sereniteit.

Dat koning Filip woensdag voor het eerst ook de voorzitter van een extreemrechtse partij ontving, leidt in Franstalig België tot grote ophef. CdH-voorzitter Maxime Prévot, die eerder op de dag op het paleis verwacht werd, kreeg er naar eigen zeggen 'koude rillingen' van, al zei hij ook dat de koning niets kwalijk te nemen valt, gezien de verkiezingsuitslag in het noorden van het land.

PS-topvrouw Laurette Onkelinx, die de formatiegesprekken over de Brusselse regering leidt, noemde de zet van de koning 'schadelijk'. 'Het schokt me echt. Alle Franstalige partijen en alle Vlaamse democratische partijen buiten de N-VA hadden gezegd dat ze zich niet wilden verenigen met het Vlaams Belang omdat het een racistische gewelddadige partij is.'

Verantwoordelijkheid van andere partijen

DéFI-voorzitter Olivier Maingain was dan weer niet verrast. 'Omdat het staatshoofd al de N-VA ontving, is het niet verrassend dat hij het Vlaams Belang ontvangt. Het banaliseren van zo'n partijen is de verantwoordelijkheid van de democratische partijen die hun discours hebben overgenomen. Zonder Francken had het Vlaams Belang nooit zoveel succes gehad', zei hij.

Ook buiten de politiek is er onvrede. Jean-François Tamellini, federaal secretaris van de socialistische vakbond FGTB, noemde de zet van de koning op Facebook 'een hommage aan zijn grootvader Leopold III (die omstreden is omdat hij zich te weinig tegen de nazi's verzet zou hebben, red.) #degoutant.'