Franstalige liberalen willen beter pensioen voor hogere inkomens

Plafond van 58.447 euro

Bacquelaine koppelt de verhoging van de minimumpensioenen aan hogere maximumpensioenen. Werknemers bouwen nu maar pensioenrechten op voor de eerste 58.447 euro die ze per jaar verdienen, wat neerkomt op een kleine 4.200 euro bruto per maand. Op het bijkomende loon worden weliswaar sociale bijdragen betaalt, maar leveren geen extra pensioen op. Iemand die heel zijn carrière meer dan dat plafond heeft verdiend, heeft recht op het maximumpensioen van 1.820 euro netto.

Op termijn komen we in de situatie terecht waarin bij wijze van spreken iedereen het minimumpensioen verdient.

'Als we de minimumpensioenen verhogen, maar we doen niets voor de maximumpensioenen, dan komen die bedragen steeds dichter bij elkaar te liggen. Op termijn komen we in de situatie terecht waarin bij wijze van spreken iedereen het minimumpensioen verdient. Zo worden mensen die meer of harder werken niet beloond’, zegt Bacquelaine, die het standpunt verkondigt dat de MR bij de formatiegesprekken op tafel heeft gelegd.