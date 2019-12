Franstalige partijen 'zeggen ja tegen staatshervorming in 2024'

De vijf nieuwe Franstalige partijvoorzitters van PS, MR, cdH, Ecolo en Défi zijn bereid om een nieuwe ronde in de staatshervorming voor te bereiden voor 2024. Ze willen daarbij niet alleen kijken naar een versterking van de regionale niveaus, maar ook naar een herfederalisering van bevoegdheden.

Dat zeggen ze in een interview met de krant Le Soir. Recent heeft ook Vlaams minister-president Jan Jambon aangegeven dat hij daar aan Vlaamse kant werk van wil maken.

Aan Franstalige kant klinkt het wel dat dit niet betekent dat ze staan te springen voor het confederalisme of een eenzijdige versterking van de regionale niveaus: er moet ook gekeken worden naar de herfederalisering van bevoegdheden. De vijf - Paul Magnette voor de PS, Georges-Louis Bouchez voor MR, Maxime Prévot voor het cdH, François De Smet voor Défi, en Rajae Maouane voor Ecolo - blijven naar eigen zeggen aan het Belgische niveau gehecht, maar beseffen dat de Vlamingen vragende partij zijn voor verdere stappen in de staatshervorming.

2024

Magnette zegt 'ja tegen een staatshervorming in 2024', maar 'dat kan niet alleen gaan over een herverdeling van bevoegdheden, maar ook over een beter functioneren van de federale overheid; en van de democratie.'

'We moeten af van de tweedeling tussen de gewesten en het federale. Een groot deel van de Vlaamse rechterzijde wil de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. Ik ben daar tegen, een werkloze uit Charleroi gaat nooit werk vinden wanneer zijn uitkering stopt. Maar ik kan me voorstellen dat de vraag zich opdringt voor een Vlaming in een regio waar er werk genoeg is.'

'Het drama van dit land is dat we met een numerieke meerderheid zitten die een minderwaardigheidscomplex heeft en zich ook als minderheid ziet', aldus nog Magnette. 'Maar we moeten niet meestappen in die spelletjes van bevolkingsgroep tegen bevolkingsgroep."

Staats-modernisering

Ook Georges-Louis Bouchez, op dit moment ook koninklijk informateur, erkent dat 'dit land niet functioneert'. 'Wij zijn niet tegen een staatshervorming in 2024 of op een ander moment. Maar ik spreek liever over een staats-modernisering. Dat wil niet zeggen dat we nog meer gaan regionaliseren. Die regionaliseringen hebben ons weinig bijgebracht op het vlak van efficiëntie voor de burgers.'