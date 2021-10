Frédéric Van Leeuw, de motor van onderzoek naar zware criminaliteit...

Het federaal parket bracht de internationale drugscriminaliteit in Brussel afgelopen week een slag toe. De motor achter dat onderzoek is federaal procureur Frédéric Van Leeuw (48).

Speurders deden deze week 114 huiszoekingen, arresteerden 64 verdachten en rolden 6 drugslabo's op, vooral in Brussel. Het was de grootste actie in ons land sinds cyberspecialisten het versleutelde telefoonnetwerk Sky ECC in maart oprolden. De kraak leverde het gerecht een schat aan informatie op voor onderzoek naar de drugstrafieken in België.

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw (48) staat aan het hoofd van het parket dat de zwaarste criminaliteit onderzoekt, van terrorisme en mensensmokkel tot de georganiseerde drugscriminaliteit. Van Leeuw doet het werk uiteraard niet alleen, maar fungeert als hefboom. Hij beslist waar het federaal parket op inzet.

De essentie Jeugdmagistraat. Frédéric Van Leeuw begon zijn carrière bij het Brussels parket. Daar was hij jeugdmagistraat. Hij voerde het onderzoek naar de dood van Joe Van Holsbeeck, een 17-jarige jongen die in Brussel-Centraal werd doodgestoken.

Uniek: Van Leeuw wordt omschreven als een uniek figuur in de gerechtelijke wereld. Hij bestrijdt de misdaad, maar heeft tegelijk oog voor de mensen achter de feiten. In zijn schaarse vrije tijd doet hij al jaren vrijwilligerswerk in een sociaal restaurant in Brussel.

Aandacht voor slachtoffers: Toen Van Leeuw een jaar aan het hoofd van het federaal parket stond, pleegden zelfmoordterroristen bomaanslagen op Brussels Airport en in de Brusselse metro. De procureur nam de tijd om te praten met slachtoffers en hun familieleden, en luisterde naar het verhaal van families van Syriëstrijders.

Zo herlanceerde hij het onderzoek naar de Bende van Nijvel en zette hij sterk in op onderzoek naar sociale fraude en de strijd tegen zwart geld, zoals in Operatie Zero, dat witwaspraktijken in het Belgisch profvoetbal onderzoekt. Een prioriteit, vindt hij, omdat 'zwart geld het hele systeem rot maakt'. Van Leeuw motiveert zijn speurders en magistraten vooral door zelf het voorbeeld te geven en zich voor de volle 100 procent in te zetten. Op vakantie staat zijn telefoon altijd aan.

Jeugdmagistraat

De zoon van twee onderwijzers groeide op in de Brusselse gemeente Ganshoren. Hij studeerde in 1997 af in de rechten aan de Katholieke Universiteit Brussel. Na enkele jaren in de advocatuur ging hij in 2002 aan de slag als substituut bij het Brusselse parket. Daar behandelde hij als jeugdmagistraat het dossier-Joe Van Holsbeeck, de 17-jarige jongen die door twee minderjarigen werd doodgestoken in Brussel-Centraal, en voerde hij onderzoeken naar Afrikaanse jeugdbendes in de hoofdstad.

Hij kan verschillende brillen opzetten. Hij is menselijk en begripvol, maar ook kordaat en doortastend, afhankelijk van de situatie. Ine Van Wymersch Procureur-generaal Halle-Vilvoorde

In 2007 stapte Van Leeuw over naar het federaal parket, waar hij in 2015 aan het hoofd kwam te staan. Hij was in 2016 net een jaar procureur toen zelfmoordterroristen op 22 maart aanslagen pleegden in Brussel. Het grote publiek maakte kennis met een beheerste Van Leeuw, die naast toenmalig premier Charles Michel (MR) zat tijdens de persconferentie over de explosies in de vertrekhal van Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek.

De jaren daarna lag de focus van het federaal parket op terreurdossiers. Het resultaat: justitie veroordeelde in vijf jaar 464 terroristen. Maar Van Leeuw wou meer doen dan alleen terroristen vangen. Hij hamerde erop dat justitie genoeg aandacht had voor slachtoffers en gaf opnieuw het voorbeeld. Hij trok tijd uit om te praten met getroffenen, hun familieleden, maar ook met familieleden van jonge mannen en vrouwen die naar Syrië waren vertrokken. Niet omdat dat moest, maar omdat hij dat wou.

Van Leeuw probeerde de beweegredenen van Syriëstrijders te begrijpen. 'Die jongeren zouden niet vertrokken zijn als ze zich hier thuis hadden gevoeld', zei hij onlangs in een interview met De Standaard.

Uniek

Van Leeuw, vader van drie adoptiekinderen, wordt omschreven als een man die het profiel van misdaadbestrijder feilloos kan combineren met een sociaalvoelende kant. Een unieke combinatie, klinkt het bij collega's. Ine Van Wymersch, de procureur-generaal van het parket Halle-Vilvoorde, werkte nauw met hem samen in de periode na de aanslagen. Ze was destijds magistraat in Brussel en werd gedetacheerd naar het federaal parket. 'Hij kan verschillende brillen opzetten', zegt ze. 'Hij is menselijk en begripvol, maar ook kordaat en doortastend, naargelang de situatie.'

Niemand begrijpt hoe hij het doet, maar Van Leeuw vindt tussen het werk door al decennia de tijd om vrijwilligerswerk te doen in een sociaal restaurant in Brussel.

'Zo is hij: hij kan aangeven dat we iets niet tolereren en tegelijk oog hebben voor waar criminaliteit vandaan komt. Hij zoekt de nuances en maakt zich oprecht boos over polariserende uitspraken. Het is goed dat hij anderen toont dat dat kan.'