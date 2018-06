French connection Michel irriteert

Het werkt de N-VA op de heupen dat premier Charles Michel (MR) steeds driester de kaart van Emmanuel Macron en Parijs trekt in het F-16-dossier, en al evenzeer in het energiedossier.

‘Allons enfants de la patrie’, zo stak toenmalig formateur Yves Leterme (CD&V) op de nationale feestdag in 2007 met de Franse nationale hymne van wal, toen hij op de trappen van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal gevraagd werd een stukje van de Brabançonne te zingen. Het was hilarisch, maar politiek onschuldig.

Dat de Franstalige liberaal Michel in tal van dossiers de kaart van de Franse president Macron en Parijs trekt, baart veel meer zorgen. De N-VA heeft lang de andere kant opgekeken, maar de doortastende manier waarop de premier minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) voor een tweede keer op korte tijd te kijk heeft gezet in het F16-dossier en hem openlijk tot een knieval heeft gedwongen, leidt tot groeiende irritatie over de ‘French connection’ van de premier.

Bij de N-VA leeft veel argwaan over wat Michel met Parijs bekokstooft over de opvolging van de F-16’s en de miljardenfactuur van de kernuitstap.

De eerste keer was vorige week, toen de premier de N-VA in het ongewisse liet over de reden waarom hij na de ministerraad een persconferentie organiseerde. Zonder dat er iets beslist was, communiceerde de premier uitdrukkelijk dat ook het Franse voorstel voor het Rafale-gevechtsvliegtuig van Dassault mee zal worden bekeken voor de opvolging van de F-16’s.

Een bedremmelde Vandeput had de demarche van de premier niet zien aankomen en bracht ook geen woord uit, stelde het persagentschap Belga vast. De reactie volgde een week later. Gisteren herhaalde Vandeput in De Morgen dat de Fransen zichzelf buitenspel hebben gezet, omdat ze de Belgische procedure niet hebben gevolgd, in tegenstelling tot de Amerikaanse F-35 en de Britse Eurofighter.

Daarop stuurde het kabinet van de premier gisterochtend een communiqué uit, waarin het onderstreept dat het Franse aanbod wel degelijk nog in overweging wordt genomen. Waarna Vandeput in het Radio1-programma ‘De Ochtend’, ‘loyaal zoals ik ben’, ootmoedig toegaf ‘absoluut op één lijn te zitten met de premier’ en dat de regering de knoop zal doorhakken.

Het ziet ernaar uit dat de toon zal verscherpen, als het dossier opnieuw ter sprake komt in het kernkabinet. De manier waarop de premier zoete broodjes probeert te bakken met Macron, en daarbij Vandeput te kijk zet, wordt bij de N-VA stilaan als een brug te ver beschouwd.

Temeer omdat die ‘french connection’ in steeds meer cruciale regeringsdossiers, zoals het energiedossier, opduikt. Tegen de achtergrond van de kernuitstap is het Franse moederhuis Engie de manoeuvres aan het opvoeren om Electrabel en de miljardenfactuur voor de ontmanteling van de Belgische kerncentrales af te stoten.

Toen de grote Duitse energiereuzen, na de nucleaire ramp van Fukushima in 2011, te horen kregen dat acht kerncentrales moesten worden gesloten, beslisten ze snel die miljardenfactuur af te scheiden in een soort van ‘bad banks’. Dat lijkt ook Engie te willen doen met Electrabel en de miljardenfactuur die vasthangt aan de sluiting van de Belgische kerncentrales.

In de grootste discretie lopen daarover gesprekken tussen de top van Engie en minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en de premier. Het voorstel dat op tafel lag, was dat België een belang zou nemen in Electrabel. Dat zou zijn afgewezen, maar de coalitiepartners worden niet ingelicht van wat er voorts allemaal bekokstoofd wordt.

De argwaan is groot, want de MR van de premier ligt steevast dwars bij elke poging die wordt gedaan om de nucleaire spaarpot Synatom beter te beveiligen. De N-VA wil vergrendelen dat de miljarden in Synatom, dat deel uitmaakt van Electrabel, altijd moeten dienen om de ontmanteling van de Belgische kerncentrales te financieren. Maar daar komt niets van in huis, omdat het ingaat tegen de belangen van Engie. Voor Engie wordt het dan moeilijk, of zelfs onmogelijk, om Electrabel nog te verkopen of af te stoten.

Ook in de zoektocht naar vervangingscapaciteit voor kernenergie blokkeren de Franstalige liberalen elke oplossing die het Franse duopolie van Engie en EDF op de Belgische markt zou schaden. België zou zonder grote investeringen de Nederlandse gascentrale van Borsele kunnen aankoppelen op het Belgische net. Daarvoor moet slechts een kabel van 20 kilometer worden getrokken. Een ‘no brainer’, luidt het in regeringskringen. Maar de MR ligt dwars.