Frontex-personeel helpt politie bij gedwongen terugkeer

Personeel van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex kan binnenkort de federale politie ondersteunen bij de gedwongen terugkeer van mensen zonder verblijfsrecht, maar ook grenscontroles uitvoeren in ons land.

'Het status quo op het vlak van migratie is onhoudbaar. We moeten inzetten op terugkeer, hoe moeilijk dat ook is', zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Vrijwillige terugkeer geniet de voorkeur, maar als dat niet kan, gedwongen. Om die terugkeer te begeleiden, zijn meer escorteurs nodig. En medewerkers van Frontex kunnen daar volgens De Moor bij helpen. Een wetsontwerp van haar partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden legt daarvoor de juridische basis.