G4S-topman Jean-Paul Van Avermaet nieuwe CEO Bpost

Jean-Paul Van Avermaet, de Belgische topman van de bewakingsfirma G4S, volgt Koen Van Gerven op als nieuwe CEO van Bpost.

Jean-Paul Van Avermaet is de nieuwe CEO van Bpost . Dat vernam De Tijd uit goede bron. Bpost zal later vandaag communiceren over de benoeming.

Van Avermaet volgt Koen Van Gerven op, die deze zomer bekendmaakte dat hij geen nieuw mandaat nastreeft. Van Avermaet is sinds 2010 CEO van de Belgische tak van de Britse beveiligingsreus G4S. De Vlaming is intussen ook verantwoordelijk voor de activiteiten in Frankrijk en Marokko. Eerder leidde hij de Benelux-afdeling van de cateraar Autogrill.

De 52-jarige Van Avermaet houdt er ook verschillende bestuurdersmandaten op na. Hij is al jaren voorzitter van verschillende VOKA-afdelingen en is bestuurder bij onder meer De Lijn en het Festival van Vlaanderen. Twee jaar geleden circuleerde zijn naam als nieuwe CEO van de NMBS, maar die job ging uiteindelijk naar de voormalige Electrabel-topvrouw Sophie Dutordoir.

Zware opgave

Jean-Paul Van Avermaet, die in De Haan woont, staat bij Bpost voor een zware opgave. Door de enorme daling van de brievenpost moet het bedrijf dringend op zoek naar nieuwe inkomensbronnen. Tegelijk moet de nieuwe CEO het kwakkelende Radial, de Amerikaanse e-commercefirma die Bpost twee jaar geleden voor 700 miljoen euro kocht, op het juiste spoor zetten.