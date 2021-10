Gascentrales of het verdriet van Groen

Dat gascentrales die CO2 uitstoten nodig zijn om de groene omslag te maken, is een verhaal dat Groen almaar moeilijker verkocht krijgt, zelfs niet aan de eigen achterban. De actiegroep Tegengas bezette maandag de de kantoren van Groen en Ecolo.

De groenen krijgen het verwijt dogmatisch vast te houden aan de kernuitstap en daarmee de klimaatzaak geen goed te doen. In de praktijk komt het erop neer dat twee of drie grote gascentrales moeten worden gebouwd. Maar die gascentrales stoten CO2 uit, terwijl kerncentrales dat nauwelijks of niet doen. Dat is samengevat de moeilijkheid waarvoor Groen staat.

De essentie Tegengas bezette het hoofdkwartier van Groen en Ecolo, omdat de actiegroep er niet mee akkoord gaat dat de regering met de groenen wil investeren in nieuwe gascentrales.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci zegt de frustraties te begrijpen, maar er is volgens haar geen alternatief, omdat de kernuitstap in het verleden niet is voorbereid.

Volgens oudgediende Mieke Vogels kan import volstaan, maar dan zouden de groenen snel worden aangevallen met het scenario dat 'het licht uitgaat'.

Almaci wil ook niet afhankelijk worden van energie uit het buitenland, die duur en vuil dreigt uit te vallen.

'Dat leidt tot frustratie', klinkt het in de entourage van voorzitster Meyrem Almaci. 'Want na een jarenlang stop-and-gobeleid heeft Tinne Van der Straeten (Groen) als federaal minister van Energie eindelijk alles in gereedheid gebracht om de kernuitstap mogelijk te maken.'

Maar in plaats van applaus krijgt Groen kritiek van de eigen achterban - niet het minst van de klimaatbeweging - omdat het gascentrales wil bouwen en subsidiëren, die CO2 uitstoten. Een 30-tal actievoerders van Tegengas bezetten maandag de kantoren van Groen en Ecolo. Ze vinden dat de kerncentrales dicht moeten en er geen gascentrales in de plaats moeten komen.

Frustraties

Klimaatactiviste Anuna De Wever maakte ook duidelijk dat de klimaatbeweging niet akkoord kan gaan met de bouw van gascentrales, zelfs al gaat het om een transitie-energie. Het begrip dat Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu in de zomer toonden, toen ze lieten weten hun strijd tegen de gascentrales te staken, lijkt plaatsgemaakt te hebben voor frustraties.

'Ik deel de frustraties', zegt Almaci. 'Maar als beleidspartij kan je geen risico nemen met de bevoorradingszekerheid of met het aankopen van dure en vuile energie uit het buitenland. Als je die keuze hebt gemaakt, dan moet je dit doen. Ik had ook liever geen gascentrales, maar helaas zijn ze nodig, want de kernuitstap is niet voorbereid. Ik wil wel afschakelen van fossiele energie, maar dat is nu niet mogelijk. We moeten spelen met de kaarten die op tafel liggen', aldus Almaci.

Fit for 55

Steeds wordt dezelfde debatfiche bovengehaald. De gascentrales zijn nodig, zelfs al zouden de jongste twee kerncentrales langer openblijven. Het uitgangspunt daarbij is dat het openhouden van de jongste twee kerncentrales geen winst van zo'n 2 gigawatt oplevert, maar van slechts 1 gigawatt, omdat men slechts op één van de twee kerncentrales kan rekenen.

Maar hoe meer de klimaatagenda en de reductie van CO2-uitstoot bovenaan de agenda komen, hoe minder de groenen kunnen overtuigen. Dat de gasprijzen de hoogte zijn ingeschoten, maakt het verhaal nog moeilijker te verkopen. De hoge energieprijzen dreigen zelfs de Europese Fit for 55-agenda onderuit te halen. Dat plan bepaalt een vermindering van de CO2-uitstoot tegenover 1990 met 55 procent in 2030.

Ik had ook liever geen gascentrales. Helaas zijn ze nodig, want de kernuitstap is niet voorbereid. Meyrem Almaci Voorzitster Groen

Oppositieleider Bart De Wever (N-VA) en kwelduivel en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hakken in op de kernuitstap. Daardoor komen de groenen nog meer in het defensief te zitten. Terwijl ze met de kernuitstap een offensief verhaal wilden vertellen, moeten ze nu voortdurend uitleggen waarom ze toch gascentrales gaan bouwen en subsidiëren.

Catch 22

Dat de groenen zelf ook duidelijk maken dat ze geen fan zijn van die gascentrales, maar dat ze noodzakelijk zijn om de transitie te maken naar volledig hernieuwbare energie, lijkt weinig zoden aan de dijk te zetten.

Dat de gascentrales moeilijk liggen en het beeld troebel maken, beseft ook oudgediende Mieke Vogels maar al te goed. Maar ook volgens haar is er geen andere keuze. 'Als de groenen een meerderheid in de regering hadden, hadden we de kernuitstap en de omslag naar hernieuwbare energie kunnen maken zonder bijkomende gascentrales. Maar dat is met deze coalitie niet mogelijk. Energietoevoer vanuit het buitenland kan volstaan, maar dan krijg je al gauw dat demagogisch verhaal dat het licht zal uitgaan, zoals nu al jaren wordt verteld. En we kunnen ons niet permitteren om te bewijzen dat het licht niet zal uitgaan. Dat is een catch 22 voor ons', zegt de gewezen minister en partijvoorzitster.