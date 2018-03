Gat in begroting van 1,4 miljard euro

Het structureel begrotingstekort bedraagt dit jaar 4,5 miljard euro, dat is 1,4 miljard euro meer dan de regering-Michel eind vorig jaar inschreef bij de opmaak van de begroting. Dat blijkt uit een rapport van het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt.

De regering-Michel begint normaal eind deze week met de begrotingscontrole. Het was wachten op het rapport van het monitoringcomité, dat bepaalt hoe het gesteld is met de toestand van de begroting.

Uit het rapport dat De Tijd kon inkijken blijkt dat de begroting is ontspoord. Het structureel tekort – dat geen rekening houdt met de evolutie van de conjunctuur en eenmalige ingrepen - van de federale overheid is opgelopen tot 4,5 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan de regering zelf had geraamd eind vorig jaar bij de opmaak van de begroting.

Dat betekent de facto dat de regering op zoek moet naar 1,4 miljard euro besparingen of nieuwe belastingen.

Zware dobber

Het stond in de sterren geschreven dat de begrotingscontrole een zware dobber zou worden. Want bij de opmaak van de begroting had de regering de Europese begrotingseisen overboord gegooid ‘om de economische groei niet te fnuiken’.

Europa eist van ons land dat ze elk jaar 0,6 procent van het bruto binnenlands product of 2,7 miljard euro structurele maatregelen neemt. Maar de regering deed dat niet. Meer van de helft van de inspanning gebeurde via technische correcties en meevallers en dat zijn vaak geen structurele maatregelen. Zo schreef de regering 368 miljoen euro in als ‘conjuncturele meevaller’, omdat ze ervan uitgaat dat de economie meer zal groeien dan verwacht.

Het monitoringcomité schrapt die 368 miljoen euro. Dat verklaart deels hoe het gat in de begroting is ontstaan. Een andere verklaring is een groter dan verwacht tekort (350 miljoen) in de sociale zekerheid. Dat komt omdat de spilindex vroeger wordt overschreden dit jaar, waardoor de lonen van ambtenaren en de uitkeringen vroeger omhoog gaan. Voorts leveren een aantal besparingen in de sociale zekerheid minder op dan verwacht. Zo brengt de poging om langdurig zieken terug aan het werk te helpen, veel minder op dan verwacht.

Een andere reden is dat het monitoringcomité strenger is dan de regering over de regeringsmaatregel om bedrijven aan te zetten om sneller vooraf te betalen via boetes. Daardoor stijgen de voorafbetalingen dit jaar zeer sterk, maar het monitoringcomité oordeelt dat zo’n 1,3 miljard euro van die inkomsten eenmalig is.

De komende dagen zullen technici het rapport analyseren. En dan is het aan de regering om te beslissen hoeveel ze zal besparen. Een mogelijkheid is dat de lat lager wordt gelegd door de regering, want 1,4 miljard euro besparingen zoeken op enkele maanden voor de verkiezingen ligt politiek zeer moeilijk.

Scenario's

Het is geen toeval dat het monitoringcomité ook andere scenario’s heeft berekend. Zo heeft ze berekend hoe groot het gat is als rekening wordt gehouden met de verslechtering van de toestand van de begroting in 2017. In dat geval bedraagt het gat 734 miljoen euro.

Een derde berekening die de instelling heeft gemaakt is de evolutie van het nominaal begrotingstekort. Die is verslechterd met 576 miljoen euro.

De vraag is voor welk scenario de regering zal kiezen. Volgens de Europese regels moet ze minimum voor het eerste scenario – een inspanning van 1,4 miljard euro – kiezen. Maar de kans is klein dat de regering dat doet. De kans is groot dat ze kiest voor het tweede scenario, namelijk een inspanning van 734 miljoen euro. En die inspanning kan gemilderd worden als rekening wordt gehouden met de verbeterde economische groeivooruitzichten. Bij de opmaak van de begroting werd rekening gehouden met een economische groei van 1,8 procent, maar intussen zijn er banken die uitgaan van een groei van 2 procent.

De regering-Michel moet evenwel rekening houden met Europa, die van dichtbij opvolgt dat België haar begroting voldoende gezond maakt.

Het tekort van de gezamenlijke overheid – het cijfer waar Europa rekening mee houdt – is tussen 2017 en 2018 verslechterd met 1,3 miljard tot 5,3 miljard euro. En dat terwijl Europa elk jaar een verbetering eist met 2,7 miljard euro. Met andere woorden: mocht België de Europese begrotingseisen strikt volgen, zouden de regering-Michel en de regionale regeringen bij de begrotingscontrole 4 miljard euro moeten besparen.