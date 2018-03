Gat in de begroting is nog maar een gaatje

De regering-Michel heeft ruim 1 van de 1,4 miljard euro gevonden om de begroting op koers te houden. Maar de laatste loodjes wegen het zwaarst.

Het gerucht deed de ronde dat premier Charles Michel (MR) gisteravond de forcing zou voeren en zou landen met de begrotingscontrole. Er was sprake van een persconferentie dinsdagavond. Op die manier zou de premier met een akkoord op zak naar de herdenkingen van de aanslagen van 22 maart en nadien naar de Europese top kunnen trekken. Maar zo ver kwam het niet.

Het kernkabinet kwam gisteren maar heel even samen. De komende dagen schakelt Michel opnieuw over op gesprekken onder vier ogen met zijn vicepremiers. Zo’n gesprek vond gisteren al plaats met Open VLD-vicepremier Alexander De Croo omdat die de volgende dagen in Kenia verblijft. Vanaf vandaag volgen gesprekken met de andere vicepremiers.

De regering is wel al goed opgeschoten met de begrotingscontrole. Michels kabinetsmedewerkers hebben ruim 1 miljard van de nodige 1,4 miljard euro gevonden om de begroting op koers te houden. Het gaat niet om besparingen of nieuwe inkomsten, maar ‘correcties’ in het rapport van het monitoringcomité, een groep begrotingstechnici.

Cadeautjes

De belangrijkste correctie is nogal technisch van aard. Door de taxshift worden de belastingen dit jaar verlaagd, maar die kosten worden deels gedragen door de regio’s. En dat brengt de regering-Michel in rekening. De factuur voor de federale overheid wordt daardoor 460 miljoen euro minder groot.

Zo’n 200 miljoen komt van een bijsturing van de cijfers over de voorafbetalingen van vennootschappen. Het rapport van het monitoringcomité schat de voorafbetalingen dit jaar ruim 2 miljard euro hoger in, maar beschouwt 1,3 miljard euro als eenmalig omdat de boetes voor wie niet voorafbetaalt verhoogd zijn. De regering gaat er evenwel van uit dat een groter deel - zo’n 900 in plaats van 700 miljoen - structureel is. Dat is belangrijk, want Europa kijkt naar de structurele verbetering van de begroting.

Ook rekenen Michel en co. erop dat een reeks geplande maatregelen effectief wordt uitgevoerd. Het gaat onder meer om de poging om langdurig zieken weer aan het werk te helpen. Voorts gaat de regering ervan uit dat een reeks fiscale maatregelen uit het verleden door bijsturingen alsnog meer gaan opbrengen. Denk aan de bankentaks en het crossborderproject, waardoor verkeersboetes efficiënter zouden worden geïnd.

Alles samen komt de regering aan ruim 1 miljard, maar ze is er nog niet. ‘De laatste loodjes wegen het zwaarst’, klinkt het in regeringskringen. Wat het extra moeilijk maakt, is dat sommige regeringspartijen graag nieuwe maatregelen willen nemen. Op een paar maanden voor de verkiezingen kunnen uitpakken met een belastingverlaging klinkt aantrekkelijk. Maar de premier wil eerst de controle afronden en dus het gat van 1,4 miljard euro herleiden tot nul. Pas daarna kan eventueel worden gediscussieerd over cadeautjes.

Arco

Wat ook als een schaduw over de begrotingscontrole hangt, is dat enkele heikele dossiers nog niet opgelost zijn: het Energiepact, de discussie over de zware beroepen, de beursgang van Belfius en een vergoeding voor de Arco-coöperanten. De N-VA wil voor die dossiers maar groen licht geven als er ook een trofee in zit voor haar.