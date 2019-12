'Gebrek aan concurrentie leidt tot collectieve verarming'

Heeft de regering-Michel een verkeerd beleid gevoerd?

Waarom kunnen die bedrijven hun prijzen verhogen?

Waarom werkt de Belgische markt niet?

Peersman: ‘Onze regulering. Zo zijn er heel wat administratieve belemmeringen om nieuwe bedrijven op te starten en zijn er meer vergunningen nodig, waardoor het voor nieuwe ondernemingen veel moeilijker is om op de markt te geraken. Er is ook veel prijsregulering, bijvoorbeeld voor taxi’s. Er zijn strikte regels voor de openingsuren van de retail. In bepaalde sectoren, zoals in de telecom, is het aantal aanbieders zelfs beperkt. Het gevolg is dat we veel meer betalen voor ons telefoon- en internetabonnement.’