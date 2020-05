'Geef tijdelijk werklozen ander werk of opleiding'

Met meer flexibiliteit en het sneller activeren van tijdelijk werklozen wil de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka de schok van de coronacrisis op de arbeidsmarkt opvangen. 'De arbeidsmarkt staat in brand.'

Door de coronacrisis waren meer dan een miljoen mensen de voorbije weken tijdelijk werkloos. ‘Het is een illusie te denken dat al die mensen naar hun huidige baan kunnen terugkeren’, zegt Voka-topman Hans Maertens. Na een bankenplan is het daarom tijd voor een relanceplan. ‘Er zijn veel maatregelen genomen om de eerste grote economische klap op te vangen en dat waren noodzakelijkerwijs maatregelen die effect hebben op de korte termijn. Nu is het tijd om het debat open te trekken.’

Uit ramingen van de Nationale Bank blijkt dat door de coronacrisis 180.000 werknemers hun werk dreigen te verliezen. Daarboven dreigen nog eens 70.000 zelfstandigen hun inkomen kwijt te spelen. ‘De arbeidsmarkt staat in brand en dat op een heel andere manier dan voor de crisis. Toen vonden bedrijven geen personeel meer, nu dreigt er een historisch groot bloedbad', vreest Maertens.

Opleiding of nieuwe job

Voka pleit ervoor mensen die nu in de tijdelijke werkloosheid zitten te wapenen voor een eventuele volgende job. Door het terugschroeven van de coronamaatregelen gaan in veel sectoren weer heel wat mensen aan de slag. Maar zeker in de horeca, de evenementensector en de toeristische sector zullen nog heel wat mensen lange tijd in de tijdelijke werkloosheid zitten. ‘Een deel van hen dreigt zijn job helaas ook definitief te verliezen’, zegt Maertens.

‘Ten laatste na twee maanden moeten tijdelijk werklozen worden geactiveerd’, oppert Maertens. ‘Ze kunnen tijdelijk een andere job opnemen of we moeten hen een opleiding aanbieden. Niet om ze te straffen, maar om ze te helpen. Als die mensen te lang tijdelijk werkloos zijn en nadien worden ontslagen, dreigen ze verloren te zijn voor de arbeidsmarkt. Onder meer een digitale opleiding kan dan nuttig zijn.'

Op die manier doen werknemers skills op die ze meer dan ooit kunnen benutten in hun job, zodra ze die weer kunnen opnemen. Voor de bedrijven betekenen beter gevormde medewerkers dan weer een extra voorsprong eens ze kunnen heropstarten', klinkt het.

Meer flexibiliteit

Daarnaast ijvert Voka voor een mix van maatregelen waardoor bedrijven financiële zuurstof krijgen. Het gaat dan onder meer over het verlengen van de soepele voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid tot minstens september en verder uitstel om socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing te betalen. Eventueel kunnen die belastingen zelfs worden kwijtgescholden.

Tot slot legt Maertens ook een flexibilisering van de arbeidsmarkt op tafel. Het gaat dan over soepeler regelingen voor overuren, deeltijdse arbeid en nachtwerk. ‘Al voor corona hadden we een concurrentieel nadeel tegenover de buurlanden omdat daar flexibeler kan worden gewerkt. In ons land is arbeid gepresteerd na 20 uur al nachtarbeid, waarvoor striktere regels gelden. In Nederland is dat pas vanaf middernacht.'