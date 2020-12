'Geen enkel land test zijn eigen inwoners aan de grens'

'We moeten vermijden dat we de situatie die we in maart hebben gekend, opnieuw beleven. Belgen kwamen besmet terug van hun vakantie, wat de verspreiding van het virus in ons land heeft versneld', zegt Verlinden in een persbericht. 'Om dit te vermijden, controleert de federale politie streng op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF). En die controles zullen volgend weekend nog verder worden opgevoerd. Het virus houdt geen rekening met landsgrenzen, alleen mensen kunnen de verspreiding afremmen.'