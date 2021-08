Geen gedwongen terugkeer naar Afghanistan voor afgewezen asielzoekers

België stuurt afgewezen asielzoekers uit Afghanistan niet langer terug naar hun land, zegt federaal staatssecretaris voor Asiel Sammy Mahdi.

De snelle herovering van Afghanistan door de taliban heeft in België duidelijkheid gebracht in een politieke discussie: Afghanen die asiel vroegen maar niet kregen zullen niet worden gerepatrieerd. Dat zegt federaal staatssecretaris voor Migratie en Asiel Sammy Mahdi (CD&V) op Radio 1.

Vorige week was nog discussie over de kwestie. Mahdi schreef toen samen met zijn amtsgenoten uit Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Nederland en Griekenland een brief naar de Europese Commissie waarin hij vroeg dat gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers een optie zou blijven. Ecolo en de PS reageerden misnoegd op die brief.

De kwestie stelt zich niet langer, omdat de situatie in Afghanistan 'verschrikkelijk' is, zegt Mahdi. Er is geen algemene beslissing over het verbod op gedwongen terugkeer, maar volgens Mahdi kan het niet anders dat in iedere individuele beslissing repatriëring niet meer kan.