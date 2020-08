Geen genade meer bij aangifte zwart geld

Wie nog een zwarte spaarpot wil regulariseren, moet niet meer hopen op een gunstig tarief. Op het volledige, fiscaal verjaarde zwarte kapitaal moet u onverbiddelijk 40 procent belasting betalen.

Het Contactpunt Regularisaties van de fiscus mag alle bedragen die worden aangegeven in de regularisatieaangiftes zelf natrekken en aanpassen als dat nodig is, om zeker te zijn dat het volledige zwarte kapitaal wordt belast. Een vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel geeft het Contactpunt Regularisaties daarover gelijk in een discussie met een vrouw die haar Luxemburgse bankrekening wilde regulariseren.

De Tijd heeft het vonnis opgevraagd bij de Brusselse rechtbank. Het ging om een klassiek geval waarbij de vrouw in 1974 al geld stortte op een rekening in Luxemburg. Tientallen jaren dikte de rekening aan, zonder dat de inkomsten in ons land werden aangegeven.

Pas in 2017 besloot de vrouw de Luxemburgse spaarpot te regulariseren. In het vakje over het ‘fiscaal verjaarde kapitaal’ gaf ze een zeer laag bedrag aan, waardoor ze veel minder moest betalen aan de fiscus. Maar het Contactpunt Regularisaties paste het bedrag aan, zodat de vrouw fors meer werd belast op de volledige aangroei van haar zwarte spaarpot sinds de jaren 70. De vrouw trok naar de rechtbank, maar krijgt ongelijk.

Wie wil regulariseren, moet onverbiddelijk 40 procent betalen op het volledige fiscaal verjaarde zwarte kapitaal.

‘Dat vonnis is voor ons belangrijk. Omdat de regularisatiewet van 2016 heeft standgehouden’, zegt Steven Vanden Berghe, de voorzitter van de rulingdienst, die fungeert als contactpunt voor wie zwart geld wil regulariseren.

‘Het bevestigt dat we de bedragen die worden aangeven kunnen nagaan en aanpassen. Dat betekent dat de heffing op zowel de niet-verjaarde inkomsten van de laatste jaren als op het verjaarde kapitaal uitdraait op 40 à 50 procent van het totale bedrag. Tenzij de belastingplichtige kan bewijzen dat (een deel van) het kapitaal destijds toch correct is belast.’

‘Dat is een groot verschil met de vroegere regularisatierondes: toen werd het kapitaal niet meegerekend en kwam je uit op tarieven van 5 à 6 procent. Wie nog wil regulariseren, weet dus wat de prijs is.’