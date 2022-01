Geen gratis elektriciteit en verwarming meer zonder woning

Voor bedrijfsleiders en werknemers is het sinds dit jaar niet langer fiscaal interessant om gratis elektriciteit of verwarming van hun bedrijf of werkgever te krijgen als die niet samengaat met een woning.

Jarenlang was het fiscaal voordelig om de elektriciteits- en verwarmingsfactuur door de werkgever of het bedrijf te laten betalen. De werknemer of bedrijfsleider betaalde geen belastingen op het werkelijke voordeel, maar wel op een forfait: het voordeel van alle aard.

Door een aanpassing van het koninklijk besluit daarover is dat sinds 1 januari veranderd. De forfaitaire waardering kan alleen als de gratis verwarming en/of elektriciteit gebruikt wordt in een woning die door dezelfde werkgever of onderneming ter beschikking wordt gesteld. Als de door de werkgever betaalde verwarming en elektriciteit losstaan van een woning, dan wordt voortaan het werkelijk genoten voordeel belast.

Cafetariaplan

De aanpassing van het koninklijk besluit is naar alle waarschijnlijkheid een reactie op een product dat de energieleverancier Luminus vorige zomer in de markt wou zetten. Daarmee zouden werknemers hun elektriciteitsfactuur kunnen inbrengen in een cafetariaplan. Met zo’n systeem van flexibele verloning kunnen sommige werknemers een deel van hun loonpakket, waaronder bonussen en de eindejaarspremie, omzetten in een keuzebudget en besteden aan bijvoorbeeld een bedrijfsfiets, gezondheidsverzekeringen of extra vakantie.

‘Door de manier waarop het KB werd aangepast, wordt dit voordeel niet alleen in het kader van een cafetariaplan aan banden gelegd. Dat geldt ook als een werkgever dit voordeel als extra alternatief verloningsvoordeel toekent’, zegt Veerle Michiels, experte bij het kenniscentrum van de hr-dienstverlener SD Worx.

Forfait

Werknemers of bedrijfsleiders die het voordeel van elektriciteit en verwarming nog ter beschikking krijgen zonder woning, zullen voortaan belast worden op het werkelijk genoten voordeel.

2.130 forfait Voor bedrijfsleiders en leidinggevenden ligt het forfait voor verwarming op 2.130 euro, dat voor elektriciteit op 1.060 euro.

‘Er is geen overgangsregeling bepaald. Vanaf 2022 gelden de nieuwe regels voor iedereen, ook als al langer de elektriciteits- en verwarmingsrekening door de werkgever of het bedrijf wordt gedragen’, zegt Michiels.

Als er wel een woning ter beschikking gesteld wordt, dan blijven de forfaits gelden. Het belastbaar voordeel verschilt naargelang de functie. Voor bedrijfsleiders en leidinggevenden ligt het forfait voor verwarming op 2.130 euro, dat voor elektriciteit op 1.060 euro. Voor anderen is dat respectievelijk 960 en 480 euro.