Geen koerswijziging na Overlegcomité

Op een virtueel overleg met de federale en regionale topministers heeft coronacommissaris Pedro Facon een stand van zaken gegeven over de gezondheidstoestand in ons land. Die evolueert mondjesmaat in de goede richting, met dalende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, maar blijft ernstig. Het aantal mensen op intensieve zorg is hoog en het aantal coronaoverlijdens blijft stijgen.