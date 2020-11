Geen militairen meer op straat tegen zomer

Het is politiek een delicaat dossier, bleek eerder. Toen het voornemen van de regering-De Croo bekend werd om de militairen uit het straatbeeld te halen, maakten de N-VA en het Vlaams Belang daar stampei over. Volgens de oppositie is de federale politie niet klaar om die bewakingstaken over te nemen. Daarna volgden dan nog terroristische aanslagen in Frankrijk en werd een potentiële terreurdreiging in Eupen onschadelijk gemaakt, waardoor het debat over de militairen op straat nog delicater is geworden.