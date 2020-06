Geen mondmaskers verplicht in winkels

Ondanks grote druk van de virologen komt er voorlopig geen verplichting op het dragen van mondmaskers in winkels.

Dat is beslist door de Nationale Veiligheidsraad, het overleg tussen de federale topministers, de regionale ministers-presidenten en wetenschappelijke experts die de overheid bijstaan in de gezondheidscrisis.

De politiek vond het een vreemd signaal nu mondmaskers te verplichten op een moment dat de epidemie nog verder afzwakt. Alle trends blijven anderhalve maand na het begin van de exit uit de lockdown dalen. Er zijn gemiddeld minder dan 100 besmettingen per dag, minder dan 20 ziekenhuisopnamen, en een vijftal doden per dag, blijkt uit de jongste cijfers van Sciensano, het wetenschappelijk kenniscentrum van de federale overheid.

'Er komt een procedure om de tweede golf aan te pakken. Het gevaar op een tweede golf is niet geweken. Het bewijs daarvan zien we in andere landen, ook niet ver van ons. Bij een opflakkering kan het dragen van mondmaskers op drukke publieke plekken verplicht worden.