Geen nieuwe besparingen, wel lastenknip e-commerce

In het begrotingsakkoord dat de regering-Michel in de nacht van vrijdag op zaterdag afsloot, zitten geen nieuwe besparingen in de sociale zekerheid vervat.

'Akkoord begrotingscontrole', tweette premier Charles Michel (MR) iets over half een in de nacht van vrijdag op zaterdag. Om de begroting van dit jaar op koers te houden, moest de federale regering op zoek naar 1,4 miljard euro.

Het was al duidelijk dat de regering-Michel het gat grotendeels zou dichtrijden met technische correcties. Daarmee 'corrigeert' de regering het rapport van het Monitoringcomité, de begrotingstechnici die de toestand van de begroting opvolgen en die het gat op 1,4 miljard euro hadden geraamd. Zo gaat de regering uit van een hogere economische groei en schuift ze een deel van de kosten door naar de deelstaten.

Geen nieuwe besparingen

Nieuwe maatregelen zijn daardoor niet nodig. Zo komen er geen extra bezuinigingen op de sociale zekerheid. 'Dankzij de extra economische groei en jobcreatie nemen de ontvangsten in de sociale zekerheid in 2018 sterk toe en waren er geen exta besparingen nodig', klinkt het in regeringskringen.

Wel is afgesproken om vaart te zetten achter eerder besliste hervormingen die moeilijk op gang kwamen. Het gaat over het inzetten op het begeleiden van langdurig zieken naar de werkvloer, het invoeren van arbeidsreïntegratiejobs om zieken de kans te geven elders aan de slag te gaan en enkele hervormingen op het ambtenarenapparaat.

Extra geld voor uitkeringen

Daarnaast heeft de regering een enveloppe van 80 miljoen euro verdeeld voor het verhogen van de sociale uitkeringen. Het geld gaat voor een derde naar hogere leeflonen, een derde naar uitkeringen voor mensen met handicap en een derde naar de inkomensgarantie voor 65-plussers.

Er is eveneens een akkoord over een aantal andere dossiers, zoals de afbouw van het aantal plaatsen in de asielopvang. Tijdens de vluchtelingencrisis werd het aantal plaatsen verhoogd van 16.000 naar 35.000. 'We bouwen het aantal plaatsen nu terug af tot het precrisisniveau', tweette staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Binnen de regering was er discussie welke plaatsen er moeten worden afgebouwd: collectieve plaatsen in centra of individuele plaatsen die worden georganiseerd door OCMW's? Op Twitter benadrukt Francken dat de collectieve opvang ook na de afbouw de regel blijft.

Lastenverlaging e-commerce

Voor de e-commerce steekt de regering een tandje bij. Een bestaande lastenverlaging voor nachtwerk in die sector wordt uitgebreid. Nu geldt die lastenverlaging enkel voor nachtwerk tussen middernacht en 5 uur 's ochtends. Binnenkort wordt ook arbeid tussen 20 uur 's avonds en middernacht goedkoper. Het moet de loonkostenkloof tussen ons land en Nederland en Duitsland verkleinen.

Tot slot komt er ook een versterking van de sociale inspectie en is er overeenstemming over een aantal justitiemaatregelen, extra personeel voor de douane en over vervangingen bij de politie. De grote btw-hervorming voor vastgoedontwikkelaars gaat dan toch door. Ook is het de bedoeling om volgende week de langverwachte hervorming van de ziekenhuizen goed te keuren.

Wat nu?

Over de zware beroepen, het Energiepact en de beursgang van de staatsbank Belfius en de daaraan gekoppelde oplossing voor de Arco-coöperanten is nog geen oplossing gevonden. Die drie dossiers zitten al wekenlang vast.