Geen opslag voor nieuwe postbaas

Bij de rekrutering van een nieuwe CEO moet Bpost zich aan het bestaande loonplafond houden. In de Vivaldi-coalitie is weinig animo om het debat over een ruimer salarispakket te openen, leert een rondvraag.

Bij de rekrutering van een nieuwe CEO moet Bpost zich aan het bestaande loonplafond houden. In de Vivaldi-coalitie is weinig animo om het debat over een ruimer salarispakket te openen, leert een rondvraag.

Zondagavond zette de raad van bestuur van Bpost na zware druk van de federale regering CEO Jean-Paul Van Avermaet aan de deur. De positie van de Oost-Vlaming was onhoudbaar geworden na een vertrouwensbreuk over het onderzoek naar kartelvorming (in zijn vorige job als CEO in de bewakingssector) dat hem al maanden boven het hoofd hangt. Bpost duidt eerstdaags een interim-CEO uit eigen huis aan, maar voor de definitieve opvolging van Van Avermaet begint de procedure vanaf nul. Dat komt omdat het remuneratiecomité van Bpost ondanks alle knipperlichten geen initiatief heeft genomen om een plan B voor te bereiden.

Sinds de regering-Di Rupo geldt voor beursbedrijven als Bpost een loonplafond van 650.000 euro plus bonussen.

Voor de nieuwe CEO is Bpost wettelijk niet gebonden aan het loonplafond van 650.000 euro plus bonussen, dat onder de regering-Di Rupo tot stand kwam. Dat werd nooit in de wet verankerd, het gold als een herenakkoord. In de raad van bestuur gaan dan ook stemmen op om de norm los te laten. Het loonplafond zou verhinderd hebben dat in 2019, toen Van Avermaet geheadhunt werd, een betere CEO gevonden werd, luidt het. Een gelijkaardige redenering was toen bij de regering- Wilmès te horen.

Voogdijminister Petra De Sutter (Groen) wil niet vooruitlopen op de kwestie. ‘De discussie daarover wordt vermoedelijk wel gevoerd, maar is nu niet aan de orde.’

In de Vivaldi-coalitie is weinig animo om het herenakkoord los te laten. Op de partijhoofdkwartieren van de PS, de sp.a en Groen is het antwoord op de vraag of het loonplafond opengebroken kan worden resoluut ‘nee’. Ook CD&V zit op die lijn. De liberalen zijn principieel koele minnaars van loonplafonds, maar houden zich op de vlakte. ‘In de coronacrisis lijkt ons dat geen goed signaal’, zegt een bron.