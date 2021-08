'Geen partijsubsidie zonder eigen inkomsten'

Dat Belgische politici Europees kampioen propaganda zijn op sociale media zet het spotlicht weer op de royale partijsubsidies. Expert in politieke dotaties Bart Maddens (KU Leuven) is voorstander van een hervorming naar Duits model.

Het debat over de subsidies voor partijen is het monster van Loch Ness van de Wetstraat. Het duikt op - meestal uit verontwaardiging omdat nog maar eens blijkt hoe slap onze partijen in de was zitten - de politici buitelen over elkaar met beloften om het hele systeem te hervormen en zien de hervormingsdiscussie vervolgens weer onder water duiken om er lange tijd niets meer over te vernemen.

Facebook en Instagram

Het is weer zover nu de Belgische partijen met centen strooien om te adverteren op Facebook en Instagram. Zowel partijen als politici geven fors meer uit dan hun Europese tegenhangers, blijkt uit cijfers van de Belgische onderzoeksgroep AdLens, waarover De Standaard berichtte.

De N-VA gaf tussen januari en juli van dit jaar ruim 1 miljoen euro uit aan advertenties op sociale media. Nummer twee Het Vlaams Belang volgt op ruime afstand met de helft zoveel uitgaven.

Bij de N-VA ging in die periode bijna een kwart miljoen euro naar de pagina's van de voorzitter Bart De Wever. Op ruime afstand volgen de PVDA'er Peter Mertens met bijna 100.000 euro en de Vlaams Belang-voorman Tom Van Grieken met ruim 80.000 euro.

Dikke spaarpotten

De partijen kunnen online met geld gooien omdat ze op dikke spaarpotten zitten. Die groeien almaar, leert de analyse van Maddens, wat toont dat ze het geld uit de partijfinanciering niet op krijgen.

Er is weliswaar een plafond op propaganda in de aanloop naar de verkiezingen. Maar daarbuiten doen partijen wat ze willen. Sociale media vallen overigens buiten de uitgavenlimieten in de sperperiode, het sein voor de PS om vorig jaar een wetsvoorstel in te dienen voor een verbod op politieke reclame in alle media - dus ook online - vier maanden voor de verkiezingen.

Alle partijen samen kregen in 2020 dik 74 miljoen euro van de overheid. Dat blijkt uit cijfers van een groepje onderzoekers rond professor Bart Maddens (KU Leuven). Hij specialiseert zich al jaren in de politieke dotaties, onder meer door een jaarlijkse analyse op de jaarrekeningen van partijen en de bijbehorende info via het federale parlement.

België is niet het enige land waar via de overheid geld vloeit naar het democratische proces. In bijna alle Europese landen worden Europese partijen rechtstreeks gefinancierd. In Nederland bedraagt de directe subsidiëring voor politieke partijen 26 miljoen euro, blijkt uit de rijksbegroting voor 2021. In Duitsland meldt het Duitse parlement het bedrag van 200 miljoen euro voor dit jaar.

Het betekent dat Belgische partijen relatief het meeste krijgen. Per inwoner gaat het om 6,4 euro directe partijdotatie tegenover 2,4 euro in Duitsland en 1,5 euro in Nederland.

Maddens ziet in het Nederlandse en vooral het Duitse model een alternatief voor de manier waarop de partijfinanciering in ons land gebeurt. Het huidige systeem bij ons verdeelt het geld op basis van het aantal stemmen. Maar in Nederland en Duitsland wordt niet alleen rekening gehouden met het verkiezingsresultaat, maar ook met het aantal leden van de partij of het aantal ontvangen giften.

Schermvullende weergave

Matching fund

Dat model staat bekend als het matching fund-systeem: er worden alleen subsidies toegekend in de mate dat partijen daar ook eigen inkomsten tegenover kunnen stellen, beschrijft Maddens in zijn boek 'De Prijs van Politiek' uit 2019.

In het Duitse model is een drempel voor partijen om een dotatie te krijgen. Ze moeten een half procent halen bij de verkiezingen voor het federale of Europese parlement en 1 procent bij de deelstaatverkiezingen.

De dotatie hangt af van het aantal stemmen, het aantal giften en het lidgeld. Per euro die partijen in 2019 verdienden aan lidkaarten en giften van privépersonen - beperkt tot 3.300 euro per persoon - legde de overheid 0,45 euro bij. Maar er geldt een plafond op wat de overheid stort. De totale subsidie is vastgelegd - 200 miljoen in 2020 - en per partij mag ze niet meer bedragen dan de eigen inkomsten van de partij.

'Duitsland heeft een bijzonder democratisch systeem omdat de subsidie gelinkt wordt aan het maatschappelijk draagvlak, de verankering die partijen hebben in de samenleving', zegt Maddens. 'Partijen moeten eerst centen krijgen van de mensen voor de overheid daar subsidies tegenover zet.'

Nederland en Duitsland zijn ook toleranter voor giften van individuen en bedrijven. In Nederland ontstond begin dit jaar opschudding rond een miljoenendotatie door een ondernemer aan twee partijen.

Bij ons zijn bedrijven strafbaar als ze zelfs maar de kleinste gift doen aan partijen of politici. Dat is een gevolg van een politiek trauma door corruptieschandalen met onderhands smeergeld door bedrijven aan partijen.