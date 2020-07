Geen plan voor terugkeerders uit lockdownregio's

Er is grote onenigheid tussen de regering en de virologen over het draaiboek voor Belgische toeristen die terugkeren uit coronabroeihaarden zoals in Spanje.

De Risk Management Group (RMG) kwam zondag in allerijl bijeen, op vraag van de Vlaamse overheid. RMG, de verzameling gezondheidsministers van de federale staat en de deelstaten, beslist over maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen.

Op tafel lag de vraag wat te doen met Belgen die terugkeren uit regio's waar het coronavirus opflakkert? Regio's zoals Catalonië waar 200.000 mensen afgelopen weekend weer in lockdown moesten.

Zondagavond laat kwam het antwoord, meldt Gazet van Antwerpen (GVA). De ministers (RMG) raden aan om een negatief reisadvies voor de risicozones in te stellen. En wie toch in een risicogebied is geweest, hoort zich te laten testen en veertien dagen in quarantaine te gaan. Vrijwillig.

Die vrijblijvende aanpak is niet naar de zin van de virologen en infectiologen. Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en infectioloog Pierre Van Damme eisen een verplichte quarantaine.

'We weten dat de epidemie hier sterk versneld is door mensen die terugkwamen uit risicogebied', zegt Van Damme in de GVA. 'Dus: zorg voor een duidelijke legale context en maak dat wie terugkeert uit zo'n risicogebied behandeld wordt als hoogrisicopatiënt en verplicht kan worden om bijvoorbeeld een test te ondergaan en in quarantaine te gaan.'

Maggie De Block gaf zondag aan dat er geen wettelijke basis is voor een verplichte quarantaine. Dat is volgens de federale minister van Volksgezondheid de bevoegdheid van de deelstaten.

Het ontbreken van een draaiboek ergert viroloog Van Ranst. 'Ik waarschuw al weken voor dit probleem. Ik begrijp de beslissing

om de grenzen te openen, maar dat is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen wier partner in het buitenland woont. Voor toeristische reizen vinden wij virologen het veel te vroeg. Als de meerderheid beslist om het toch toe te laten, oké, maar dan moet je ook beslissen wat je doet als mensen terugkomen uit wat plots een hotspot blijkt te zijn.'

Wetenschap versus politiek