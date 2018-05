'Geen rijbewijs op punten voor 2021'

Vooraleer een rijbewijs met punten in te voeren, moet eerst de pakkans aanzienlijk omhoog.

Toenmalige premier Jean-Luc Dehaene liet in 1990 een wet goedkeuren waardoor chauffeurs bij ernstige verkeersinbreuken punten verzamelen. Wie een bepaald aantal punten heeft opgestapeld, zou een rijcursus moeten volgen en/of zijn rijbewijs tijdelijk verliezen. Maar de wet blijft tot vandaag dode letter.

Bij de federale regeringsvorming spraken de coalitiepartners af dat er een studie zou komen naar de haalbaarheid van het systeem in België.

Het Instituut voor Verkeersveiligheid Vias en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit zijn klaar met de kosten-batenanalyse, die woensdag werd voorgesteld in de Kamercommissie Infrastructuur. De studie concludeert dat 'er op korte termijn' wel degelijk verkeersveiligheidseffecten te verwachten zijn van de invoering van een puntensysteem. Maar die effecten komen er 'enkel en alleen wanneer die samengaat met een (tijdelijke) verhoging van de sensibiliserings- en handhavingsinspanningen'.

Volgens de studie heeft de onmiddellijke invoering van zo'n systeem geen zin omdat de pakkans in ons land te laag blijft. Behalve voor snelheidsovertredingen blijft het risico om gecontroleerd te worden beperkt.

Verdubbelen

'Op korte termijn dient in eerste instantie alles in het werk gesteld om de pakkans ten minste te verdubbelen en te combineren met sensibiliseringsactiviteiten', zegt de studie.

De investering die nodig is voor de invoering van het systeem zou aanzienlijk zijn: 5 miljoen euro voor de opstart en daarna 7,8 miljoen per jaar, met nog eens 7 miljoen per jaar extra als het aantal controles verdubbeld wordt.

'We schatten dat de invoering van het systeem niet realistisch is vóór 2021. Het voorbereidende werk rond wetgeving en analyse is heel omvangrijk', luidt het.

Bochten

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) pleit al langer voor de invoering van een rijbewijs met punten, zoals ook in het Vlaams regeerakkoord staat.



Maar federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) staat op de rem. Hij gelooft meer in camera's, snelheidscontroles en alcoholsloten op het stuur. Volgens Bellot is het Belgische systeem goed op weg om de verkeersveiligheid te verhogen.



Weyts vindt dat Bellot zich 'in alle mogelijke bochten wringt om het rijbewijs met punten te kelderen'. Dat de pakkans nog te laag zou zijn, aanvaardt Weyts niet als argument. 'Als wordt aangetoond dat de invoering leidt tot een serieuze daling, gemiddeld 20 procent van het aantal verkeersdoden, waarom zouden we dat dan in godsnaam niet doen?'

420 verkeersdoden tegen 2020?

Het BIVV, de voorganger van VIAS, toonde zich in een studie die het in 2015 voor Bellots voorganger Jacqueline Galant maakte, ook kritisch. Die studie benadrukte dat mensen door het puntensyteem hun rijbewijs kunnen kwijtraken, maar dat ze desondanks auto's blijven besturen. En mensen die zonder rijbewijs rijden, veroorzaken volgens studies vaker ongevallen en plegen vaker vluchtmisdrijf.