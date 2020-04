Geen spoor van een politieke exit

Terwijl de politieke wereld voorzichtig economische stapjes zet op het glibberige pad naar de lockdownexit, heeft ze er nog altijd geen flauw idee van hoe ze uit het politieke imbroglio kan geraken.

'Ik blokkeer gesprekken over een nieuwe regering.' Onder die kop vertelde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez deze week in Het Nieuwsblad fier hoe hij tot dusver al vele pogingen heeft afgeblokt om een nieuwe regering op de been te brengen. 'Belangrijk is nu dat de regering in een sereen klimaat kan werken om de crisis te bestrijden. Daar is een stabiel politiek klimaat voor nodig. Nieuwe onderhandelingen zouden alleen maar spanningen veroorzaken', aldus Bouchez.

Dat premier en partijgenoot Sophie Wilmès (MR) aandringt op een volwaardige regering wuift Bouchez weg. 'Het is nu niet het moment. De volmachten moeten in juni worden verlengd, maar de regering heeft wel de steun tot eind september. We zullen dan wel naar een oplossing zoeken', zegt de voorman van de Franstalige liberalen.

Nu het pure crisisbeheer stilaan overgaat in de vraag hoe we uit de crisis geraken en we de economie uit de lockdown kunnen halen, botst 'le gouvernement des virologues' stilaan op zijn limieten. Er kan niet meer blind worden gevaren op de adviezen van de virologen en de wetenschappers. De politici staan voor moeilijke keuzes en afwegingen tussen gezondheid en economie, waarbij zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zoals een groep van rectoren stelde.

Er zijn stappenplannen gemaakt, maar uiteindelijk is de vraag hoe we onze maatschappij en economie gaan organiseren. Zolang er geen vaccin is, moeten we nog even samenleven met het Covid-19-virus. Landen zullen naar Oost-Azië kijken als rolmodel, voorspelt de Singaporaanse diplomaat Kishore Mahbubani in The Economist.

Big brother

Het is het big-brotherverhaal van testing, apps en tracing, zodat wie besmet is en wie niet besmet is uit elkaar kunnen worden gehouden. Onze economie zou dan kunnen draaien op een soort coronaploegensysteem. De vraag is of we bereid zijn landen als Singapore en Zuid-Korea of zelfs China, waar groene en rode vinkjes op apps als doorgangspasjes gelden, daarin achterna te gaan?

Opnieuw is Bouchez daar zeer in duidelijk geweest. Als onze privacy moet worden opgeofferd, is het no pasarán, tweette hij. Op zowat alle andere politieke hoofdkwartieren staat men al even huiverachtig tegenover een exitstrategie die op het Aziatische leest is geschoeid. Het grote probleem is dat tracing, zoals die nu overigens al op grote schaal in onze steden en gemeenten gebeurt, niet geanonimiseerd zal zijn.

De regering-Wimès lijkt zich daar niet aan te willen verbranden. Voorlopig komt er geen corona-app, maakte minister Philippe De Backer (Open VLD) deze week nog duidelijk. Terwijl zo'n app toch een instrument is waarmee bijvoorbeeld Duitsland uit de lockdown wil gaan.

Het geeft meteen aan dat de frêle schouders van de minderheidsregering-Wilmès de zware last van de grootste economische crisis sinds de Grote Depressie moeilijk kunnen torsen. Wilmès is vragende partij naar een volwaardige regering, die de legitimiteit heeft om de moeilijke politieke keuzes te maken die gepaard gaan met een economische heropstart. Zelfs Bouchez geeft toe dat het eigenlijk niet opgaat dat een minderheidskabinet, met maar 38 van de 150 Kamerzetels, daar werk van moet maken.

Gaan we nu onderhandelingen opstarten en dan vaststellen dat er op links noch op rechts een regering mogelijk is? Zo'n risico mogen we nu niet lopen. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

'Daar is politieke stabiliteit voor nodig. En een homogene regering die ideologisch aan elkaar hangt', beaamt Bouchez, 'Maar laten we eerlijk zijn, hoe gaan we dat in de huidige situatie doen? Gaan we nu onderhandelingen opstarten en dan vaststellen dat er op links noch op rechts een regering mogelijk is? Want dat was zo voor de crisis en dat is nu nog altijd het geval. Zo'n risico mogen we nu niet lopen', zegt de Franstalige liberaal, die er nog aan toevoegt dat hij er ook niet kan aan doen dat de PS en de N-VA geen akkoord kunnen maken.

In een fauteuil

Doordat PS-voorzitter Paul Magnette hem 'in een fauteuil heeft gezet', zoals NV-A-voorzitter Bart De Wever zegt, maakt Bouchez geen aanstalten om Wilmès II op te geven. Tot frustratie van Magnette, want die liet deze week in een interview met La Libre Belgique verstaan dat doorgaan tot eind september, zoals Bouchez wil, toch wat overdreven is. 'Ik zit niet op de lijn van De Wever die aan politique politicienne doet. Maar de discussie wegduwen tot september, zoals de voorzitter van de MR wil, is misschien overdreven', liet hij optekenen.

Magnette ziet met lede ogen aan hoe in de regering-Wilmès de liberalen aan het roer staan, terwijl die regering maar in het zadel kan blijven bij de gratie van de Parti Socialiste. Van een verlenging van de volmachten eind juni wil Magnette dan ook niet weten, maar tegelijk ziet hij het niet zitten om te onderhandelen over hoe het daarna verder moet. Hoe tegen eind juni dan 'een groot economisch relanceprogramma' op poten moet worden gezet, zoals Magnette aangeeft, is dan ook een raadsel.