Geen steun voor PS-verbod op ontslagen

In navolging van de PVDA heeft de PS ook een wetsvoorstel klaar om ontslagen tot 31 oktober te verbieden, maar het linkse voorstel wordt kamerbreed afgeschoten.

Nadat de regering-Wilmès een moratorium op faillissementen heeft ingesteld, nemen de socialisten het voortouw om nu ook ontslagen te verbieden tijdens de coronacrisis tot 31 oktober 2020. De Parti Socialiste dient deze namiddag het wetsvoorstel in de Kamercommissie voor Sociale Zaken in, meldde Het Laatste Nieuws.

Verbod met terugwerkende kracht

Dit wetsvoorstel wil in deze crisisperiode werkgevers verbieden werknemers te ontslaan. Het is de bedoeling de werknemers te beschermen en een sociale ramp te voorkomen.

'Dit wetsvoorstel wil in deze crisisperiode werkgevers verbieden werknemers te ontslaan. Het is de bedoeling de werknemers te beschermen en een sociale ramp te voorkomen', luidt het. 'De ondernemingen kunnen in ruimere mate een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid, wat werkgevers de mogelijkheid biedt de financiële gevolgen van de crisis op te vangen.'

Volgens de Parti Socialiste hebben andere Europese landen ook een tijdelijk verbod op ontslag ingesteld. Ontslag wegens dringende redenen moet wel mogelijk blijven, wordt verduidelijkt in het wetsvoorstel. Ook bij een faillissement geldt het verbod niet.

Opmerkelijk is dat het verbod op ontslag zou gelden van 1 april tot 31 oktober. 'De terugwerkende kracht is gerechtvaardigd wegens de noodzaak de werknemers tijdens deze crisis te beschermen.' In concreto luidt het dat 'de werkgever tijdens de periode van 1 april 2020 tot 31 oktober 2020 de arbeidsovereenkomst niet mag beëindigen via een opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding'. Al roept die terugwerkende kracht heel wat vraagtekens op.

Zotternij

De socialisten krijgen geen steun voor dit voorstel. De coalitiepartners in de regering-Wilmès, de liberalen en CD&V, zeggen in een reactie aan De Tijd dat ze het voorstel niet steunen. Ook de N-VA wijst het af. Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) hekelde eerder al in een tweet de 'onverantwoordelijkheid' van de linkerzijde.