Geen straf meer voor kmo's die bedrijfsleider te weinig betalen

Op voorstel van de PS worden kmo’s niet langer bestraft die hun bedrijfsleider een te laag loon uitbetalen. De ingreep slaat een gat van minstens 120 miljoen euro in de begroting.

De regering-Michel besliste in 2017 in het Zomerakkoord de vennootschapsbelasting te verlagen. Het tarief zakt van 33,99 procent naar 25 procent in 2020. Voor kmo’s daalt het naar 20 procent in 2020. Die hervorming mocht wel niets kosten. Ze moest budgettair neutraal zijn.

Vandaar een reeks compenserende maatregelen. Een daarvan was een ingreep om het oprichten van een vennootschap om louter fiscale redenen te vermijden. Doordat het tarief voor vennootschappen zakt, is het voor zelfstandigen nog aantrekkelijker een managementvennootschap op te richten en zo minder belastingen te betalen.

Kmo’s die hun bedrijfsleider onvoldoende betalen, worden vanaf 1 januari 2018 gestraft. Als de kmo wil genieten van het verlaagde tarief van 20 procent, moet het minimumloon voor bedrijfsleiders stijgen van 36.000 naar 45.000 euro. Wie in een lagere verloning voorziet, krijgt een boete van 5 procent.

De maatregel zou op kruissnelheid (in 2021) 120 miljoen euro opbrengen. Die inkomsten dreigt de Belgische staat mis te lopen. Want eerder deze maand keurde de Kamercommissie Financiën een wetsvoorstel goed dat die sanctie schrapt. Kmo’s die niet aan de loonvereiste voldoen, kunnen niet genieten van het verlaagde tarief, maar de boete van 5 procent verdwijnt wel.

PS-fractieleider Ahmed Laaouej sprak van ‘een overwinning’. ‘De kmo’s vertegenwoordigen 67 procent van de werkgelegenheid in België. Vele hebben het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Met die sanctie werden kleine ondernemingen in de steek gelaten. Dat viel moeilijk uit te leggen.’ De maatregel stootte op veel weerstand in Wallonië, waar de kmo’s gemiddeld kleiner zijn dan in Vlaanderen. De Waalse middenstandsorganisatie UCM is zelfs naar het Grondwettelijk Hof gestapt om de regeling aan te vechten.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) wees er tijdens de bespreking van het wetsvoorstel op dat de maatregel onderdeel vormt van een ‘packagedeal’ in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Hij drong er dan ook op aan het ‘globale akkoord te behouden en niet lukraak één welbepaald element uit de hervorming te halen’. Dat bracht geen zoden aan de dijk.

Het voorstel van de PS kreeg de steun van alle partijen. Wellicht heeft dat te maken met de nakende verkiezingen. Geen enkele partij wilde een gunstmaatregel voor kmo’s tegenhouden. Alleen de sp.a onthield zich. De partij vreest dat veel zelfstandigen een vennootschap zullen oprichten, wat de inkomsten uit de personenbelasting kan drukken. De plenaire vergadering moet zich volgende week over het wetsvoorstel buigen. Als het dan groen licht krijgt, valt de sanctie voor bedrijfsleiders weg.

Volgens Koen Janssens, fiscalist van Kluwer, ‘heeft de man die het wetsvoorstel heeft ingediend (Laaouej, red.) niet goed beseft wat de gevolgen zijn’. Janssens wijst erop dat de PS het wetsvoorstel heeft ingediend ‘op basis van verkeerde info van de UCM’. Dat zou de impact op de Waalse kmo’s fel overdreven hebben.