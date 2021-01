Geen versoepelingen in het vooruitzicht

De coronaregels worden allicht niet snel losser. De Wetstraat wil afwachten wat het effect is van de heropening van de scholen en bedrijven op het aantal besmettingen.

'Er is nog een hele weg af te leggen. We blijven de cijfers opvolgen en als de daling doorzet, opent zich het perspectief van een versoepeling, maar niet meteen.' Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) maandagochtend bij Bel RTL. Voor de goede verstaander: het Overlegcomité, waar federale en regionale topministers het coronabeleid uitzetten, zal vrijdag geen versoepelingen aankondigen.

Hoewel de coronacijfers dalen, hebben we nog geen veilige haven bereikt. De afgelopen week noteerde Sciensano, het kenniscentrum dat de overheid bijstaat, dagelijks gemiddeld 1.800 besmettingen en 145 ziekenhuisopnames. De doelstelling is 800 besmettingen en 75 opnames per dag.

Die had de politiek in november vooropgesteld als voorwaarde voor een exit uit de lockdown. Als we daaronder duiken, zijn versoepelingen mogelijk. De regering hoopte die - in een positief scenario - midden januari aan te kondigen, zodat ze begin februari konden ingaan, maar de cijfers zijn op dit moment niet laag genoeg.

Heropening scholen Het aantal leerlingen dat deze week van thuis uit les volgt, is volgens de onderwijskoepels beperkt. Gevreesd werd dat bij de herstart van het schooljaar veel leerlingen in quarantaine moesten omdat ze tijdens de kerstvakantie naar het buitenland reisden. Sommige scholen stuurden leerlingen die de quarantaineplicht niet naleefden naar huis. De expertengroep GEMS komt deze week met een advies over bijkomende maatregelen voor de scholen. Die wil ze achter de hand houden voor als de cijfers stijgen. Het 'plan-B' omvat een mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar en een verlenging van de krokusvakantie. Om te vermijden dat gezinnen een reis boeken, wil de politiek een verlenging van de vakantie niet te vroeg aankondigen.

Overlegcomité

'We kunnen voorlopig nog even nagenieten van de neergaande trend van het kerstverlof waarin de mobiliteit van mensen stilviel, maar er zijn geen redenen om te versoepelen', zegt viroloog Steven Van Gucht. 'Ook verstrengen is niet aan de orde. We doen het veel beter dan in het buitenland, waar op dit moment strengere maatregelen gelden.'

Op het Overlegcomité wil premier Alexander De Croo (Open VLD) vooral de vinger aan de pols houden en vooruitblikken op wat ons te wachten staat. De lange staart van de curve is zorgwekkend en er zijn factoren die de curve opnieuw omhoog kunnen blazen.

De afgelopen twee weken keerden heel wat mensen terug van hun kersttrip. Bij de politiek leeft een heilige schrik dat die de besmettelijkere Britse coronavariant importeren. Het is ook hout vasthouden of die terugkeerders zich schikken naar de test- en quarantaineregels. Momenteel hanteert de overheid geen sluitende handhavingsregels.

Scholen

De scholen en de bedrijven gingen maandag opnieuw open. 'De opening van de scholen na de herfstvakantie heeft geleid tot een stijging van de cijfers drie weken later. De vraag is of we dat patroon opnieuw zien over enkele weken', zegt Van Gucht.

Bovendien wordt er rekening mee gehouden dat de daling in de besmettingscijfers een vertekend beeld geeft. In de laatste week van de vakantie zijn 30 procent minder tests afgenomen. De relatief hoge positiviteitsratio boven 7 procent bevestigt dat de lage cijfers te maken hebben met een lager aantal tests.